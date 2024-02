Dlaczego rząd nie przyjął projektu ustawy ws. wakacji kredytowych? Minister finansów wyjaśnia

We wtorek rząd miał przyjąć projekt ustawy w sprawie wakacji kredytowych. Ostatecznie jednak do tego nie doszło. Dlaczego? Wyjaśnił to w rozmowie z Polskim Radiem minister finansów Andrzej Domański.

Podczas wczorajszego posiedzenia rząd zajmował się m.in. projektem nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Chodzi o tzw. wakacje kredytowe. Minister finansów o wakacjach kredytowych Projekt ws. wakacji kredytowych nie został jednak przyjęty przez rząd. Dlaczego tak się stało? Wyjaśnił to w dzisiejszym wywiadzie dla Polskiego Radia minister finansów Andrzej Domański. – Jeżeli chodzi o wakacje kredytowe, to zostałem poproszony o przedstawienie dodatkowych informacji, dodatkowych scenariuszy w związku z pytaniami o pewne implikacje dla gospodarki konkretnych rozwiązań – powiedział szef resortu finansów. – Chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić i powtórzyć, że naszą intencją jest zapewnienie rozwiązań, które chronią kredytobiorców w sytuacji wciąż wysokich stóp procentowych. Szczególnie mam tutaj na myśli osoby, które mają problem ze spłatą kredytów, w związku z tym, że stopy procentowe tak szybko w Polsce wzrosły – dodał. Domański zapewnił, że projekt ustawy w sprawie wakacji kredytowych zostanie przedstawiony wiosną. Przypomnijmy, że w piśmie kierującym projekt ustawy ws. wakacji kredytowych na posiedzenie rządu, minister finansów napisał, że w drugim kwartale tego roku kredytobiorcy, których rata przekracza 35 proc. dochodu będą mogli zawiesić dwie raty płatności kredytu (w kolejnych dwóch kwartałach będzie można zawiesić po jednej racie). Zaproponowano też, by próg skorzystania z wakacji kredytowych został ustanowiony na poziomie 1,2 mln zł. Rząd szacuje, że wakacjami kredytowymi – przy założeniu współczynnika rata do dochodu 35 proc. – objętych zostanie 420 tys. umów kredytowych. Czytaj też:

