Co trzeci Polak należy do klasy średniej. Rodacy obawiają się przerzucenia kosztów Polskiego Ładu na konsumentów

Jak wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl, co trzeci Polak (35 proc.) zalicza się do klasy średniej. 36 proc. z badanych uważa, że do tej grupy wlicza się każdy, kto zarabia od 4 do 6 tys. złotych netto.

Obawy przed Polskim Ładem

Według osób pytanych za pośrednictwem panelu Ariadna, aż 74 proc. uważa, że zmiany podatkowe, które zostały zapowiedziane w Polskim Ładzie, finalnie odbiją się na kieszeniach konsumentów. Chodzi o zmiany w sposobie opłacania składki zdrowotnej przez samozatrudnionych i drobnych przedsiębiorców. Zdaniem badanych, będą oni starać się unikać nowych przepisów, lub po prostu przeniosą swoje dodatkowe koszty na klientów końcowych.

Do klasy średniej zaliczyło się więcej wyborców Koalicji Obywatelskiej (52 proc.) oraz Prawa i Sprawiedliwości (47 proc.) niż wyborców Polski 2050 Szymona Hołowni (38 proc.) czy Lewicy (34 proc.) – czytamy w analizie badania.

Rozbieżności w klasie średniej

Co ciekawe, są bardzo duże różnice w rozumieniu klasy średniej. 36 proc. badanych uważa, że jest to grupa zarabiająca między 4 a 6 tys. złotych na rękę, ale aż co piąty pytany (24 proc.) sądzi, że klasa średnia to osoby zarabiające od 2 do 4 tys. zł netto. Niemal taka sama grupa respondentów uważa, że można tak nazwać pracowników zarabiających od 6 do 8 tys. zł na rękę. Tylko 7 proc. odpowiedziało, że to osoby z zarobkami przekraczającymi 10 tys. zł.

