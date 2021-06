Polski Ład „nie jest dla ludzi mających po dziewięć mieszkań”. Suski liczy na poparcie Lewicy

Wobec wątpliwości zgłaszanych przez Porozumienie Jarosława Gowina do niektórych zmian podatkowych proponowanych w Polskim Ładzie Marek Suski był pytany na antenie TVP Info, czy posłowie Porozumienia poprą te rozwiązania w Sejmie.

– Mam nadzieję, że bez entuzjazmu, ale jednak poprą. Podpisali się pod porozumieniem programowym – mówił Suski.

Poseł PiS przekonywał, że Polski Ład wprowadzi obniżenie podatków i „sprawiedliwe podzielenie obciążeń”.

– Sumarycznie wygląda to tak, że Ci najlepiej zarabiają, będą płacić więcej, natomiast procentowo będzie to jednakowo – przekonywał Suski. – To jest taki sprawiedliwy system. Można powiedzieć, że w III RP system był bardzo nieczytelny i bardzo niesprawiedliwy. Teraz można powiedzieć, że będzie to taki system sprawiedliwości społecznej, który powinien być poparty przez wszystkich, którzy uważają, że Polakom należy się jakaś pomoc, ulga, a szczególnie tym, którzy żyli bardzo skromnie – tłumaczył.

Suski: Program dla ludzi, którzy nie mieli szczęścia mieć grubych kopert

Suski był też pytany, czy liczy na to, że Lewica poprze wprowadzenie nowych obciążeń podatkowych dla lepiej zarabiających Polaków.

– Zobaczymy. W rozmowach z Lewicą padały tego rodzaju sugestie, że Lewica jako partia, która dba o tych najbiedniejszych, tego rodzaju rozwiązania może poprzeć. Miejmy nadzieje, że tak będzie, że będzie zgodna ze swoim programem – mówił Suski.

Jednocześnie skrytykował wypowiedzi polityków PO. – Mówili, że obniżenia podatków jest złe, bo to będzie uderzać w administrację, w samorządy. Znowu jest obywatel przeciwko władzy postawiony jako ten zły, który nie chce płacić wyższych podatków. Z ich strony nie spodziewam się poparcia dla tych rozwiązań – mówił polityk PiS.

– Zresztą to jest partia ludzi bogatych, oligarchów – kontynuował Suski. – To nie jest program dla ludzi, którzy mają po dziewięć mieszkań, tylko dla tych, którzy mieszkań nie mają, albo mają kredyty, nie mogą tego mieszkania zdobyć. Przecież ten program wsparcia jest po to, żeby Polacy mieli swój lokal, mieli po prostu gdzie mieszkać. Mam nadzieję, że Lewica będzie popierać tego rodzaju rozwiązania, bo one są dla tych ludzi, którzy nie mieli szczęścia mieć grubych kopert, które dały im miliony – dodał.

