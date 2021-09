Sarnowski: Jak przekonać Elona Muska, żeby inwestował w Polsce i podbiją kosmos razem z polskimi firmami?

Polski Ład ma pomóc nie tylko emerytom i rencistom, ale także przedsiębiorcom. Rząd chce dzięki niemu ściągnąć do Polski także wielkich inwestorów zagranicznych.

– Na zmianach podatkowych w Polskim Ładzie skorzystają nie tylko pracownicy, emeryci i renciści, ale głównie przedsiębiorcy. To jest 16,5 miliarda złotych, które wróci do nich w wyniku zwiększonej konsumpcji i będzie stanowić paliwo dla ich szybkiego rozwoju – przekonywał w Sejmie Jan Sarnowski, wiceminister finansów, przedstawiając projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Przemysł będzie bardziej lokalny?

– Pandemia wpłynęła na cały światowy handel i przerwała wiele łańcuchów dostaw. Dlatego niektóre globalne firmy już teraz decydują się przenosić centra swojej działalności do naszego regionu, tak żeby być blisko konsumentów z Europy Zachodniej – powiedział wiceminister. Wskazał także, że oznacza to, że wokół wielkiego biznesu tworzony będzie cały system ulg podatkowych. Zaznaczył, że to szansa nie tylko dla Polski, ale także dla naszych sąsiadów. – Żadne z państw naszego regionu nie czeka biernie na wielkie międzynarodowe inwestycje. Przeciwnie, wszystkie kraje walczą o to, aby inwestorzy wybrali ich kraj – przekonywał z mównicy wiceminister finansów. – My również chcemy dołączyć do tego wyścigu i mamy szansę go wygrać – dodał.

Polski Ład, aby ściągnąć do Polski Elona Muska

Wiceminister posłużył się do zobrazowania swoich tez dość odważnym przykładem. Polski Ład ma być magnesem m.in. na Elona Muska i jego firmę SpaceX.

– Jak przekonać Elona Muska, żeby inwestował w Polsce. Do tego, żeby podbijał kosmos we współpracy z polskim małym i średnim biznesem? – pytał wiceminister. – Wielki biznes potrzebuje trzech rzeczy: szybkiej informacji o wysokości podatków od planowanej inwestycji, jak najmniejszej ilości formalności przy rozliczaniu podatków i niskiego opodatkowania. To właśnie dajemy w tym projekcie – powiedział także.

Rząd chce ruszyć ze zmianami podatkowymi już od przyszłego roku. Proinwestycyjne zmiany mają przyciągnąć do polski także kapitał ludzki.

– Już od przyszłego roku stworzymy warunki podnoszące atrakcyjność Polski, jako miejsca rozwoju firm. Regulacje, które przyciągną do nas kapitał ludzki i finansowy. Przekonamy do Polski inwestorów, którzy to nas wybiorą, jako miejsce do lokowania swoich firm – zapewniał Jan Sarnowski. – Wdrożymy rozwiązania podatkowe, które przekonają do Polski wielki biznes, specjalny serwis obsługi strategicznych partnerów, uproszczone procedury rozliczenia, a także elastyczne zasady reinwestowania – dodał.

Wszystkie informacje na jeden wniosek

Jan Sarnowski zapowiedział także, że dla potencjalnych inwestorów przygotowana będzie specjalna, uproszczona ścieżka dostępu do informacji.