Kościński: Jutro szczegóły tarczy antyinflacyjnej 2.0

Obniżka akcyzy na paliwo, czy dodatek osłonowy, które rząd przestawił w ramach tarczy antyinflacyjnej, nie wystarczyły. Ceny towarów i usług nadal rosną, a Polacy narzekają na drożyznę, która dotyka w szczególny sposób osób na granicy ubóstwa. Minister finansów Tadeusz Kościński zapowiedział na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia, że jeszcze w tym tygodniu rząd przestawi kolejne rozwiązania osłonowe.

– To jest czas, aby chronić najbiedniejszych. Oczywiście mamy gotowe fundusze na inwestycje publiczne i są one wykorzystywane, ale najważniejsza jest dla nas ochrona najsłabszych. Prawdopodobnie jutro poznamy szczegóły tarczy antyinflacyjnej 2.0 – powiedział minister finansów, odnosząc się do zarzutów opozycji na temat tego, że rząd za mało środków przeznacza na inwestycje publiczne.

Polski Ład. Zamieszanie trwa

Minister Tadeusz Kościński odniósł się także do zamieszania, które spowodował Polski Ład. Część pracowników sfery budżetowej otrzymało już bowiem styczniowe wypłaty, które okazały się znacząco niższe.

– Mam nadzieję, że już dziś, w tym tygodniu, a najpóźniej do wypłaty za luty, te nadpłaty podatku zostaną zwrócone. Kłopot, który wystąpił, był związany z niepodpisaniem PIT-2 – wyjaśnił i dodał, że pracownicy nie muszą się obawiać konieczności kolejnych formalności. – Ciężar zmian spoczywa w całości na pracodawcy. W piątek podpisałem rozporządzenie, które zobowiązuje pracodawcę, aby tę kwotę zwrócić bardzo szybko. Nie możemy sobie pozwolić na takie sytuacje przy tak wysokiej inflacji – powiedział Tadeusz Kościński.

14. emerytura. „To doskonały przykład na to, jak powstaje fake news”

Szef resortu finansów został zapytany także o jego słowa dotyczące 14. emerytury, które wzbudziły duże emocje. Część odbiorców zrozumiała, że minister finansów straszy, że świadczenie nie będzie więcej wypłacane.

– To doskonały przykład na to, jak powstaje fake news. Powiedziałem, że Ministerstwo Finansów jest przygotowane finansowo na każdą ewentualność, czy to na ratowanie gospodarki, tarczę antyinflacyjną, czy różne programy społeczne. To nie jest rola MF, aby decydować czy 14. emerytura zostanie wypłacona, czy nie. To rola Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Proszę pamiętać, że Polski Ład de facto wprowadza 14. emeryturę na stałe – powiedział.

