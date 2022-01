Dodatki osłonowe, niższe podatki. Zapytali Polaków, jak oceniają walkę rządu z drożyzną

Ostatni szybki odczyt inflacji okazał się minimalnie wyższy niż prognozowali ekonomiści i wyniósł 8,6 proc. Szczyt inflacji wciąż przed nami, więc rosnące ceny będą nam towarzyszyły jeszcze przez kilka miesięcy, po czym jest nadzieja, że utrzymają się na stałym poziomie.

Tarcza antyinflacyjna to m.in. dodatek osłonowy

Za wartość i stabilność pieniądza odpowiada Narodowy Bank Polski. Podstawowym narzędziem do osiągnięcia tego celu jest możliwość podnoszenia i opuszczania stóp procentowych w zależności od potrzeb i okoliczności. Od października trwa seria podwyżek, ale nie przyniosły one jeszcze pożądanego efektu, więc potrzebnych będzie kilka kolejnych. W zbijanie inflacji zaangażował się również rząd i za pomocą tzw. tarczy antyinflacyjnej chce, aby podwyżki cen były możliwie mało odczuwalne. Elementami tej tarczy są m.in. obniżenie podatków na paliwa, gaz i prąd oraz dodatki osłonowe dla najgorzej sytuowanych.

Dodatki to pieniądze do ręki, które wypłacone zostaną w dwóch ratach. Może właśnie ten nowy transfer sprawił, że 44,6 proc. respondentów uważa, że działania podejmowane przez rząd w walce z inflacją są skuteczne. Tak wynika z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego dla Radia ZET przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 7-8 stycznia 2022 roku.

41 proc. ankietowanych nie widzi powodu, by pochwalić działania rządowe, a 14,4 proc. nie wyraziła w tym temacie żadnej opinii.

W wynikach zaskakujące może być to, że za wcześnie by oceniać, czy działania podjęte w ramach tarczy antyinflacyjnej okażą się skuteczne. Jak dotąd spadły tylko ceny paliw, a na skutek w postaci niższych cen ciepła systemowego czy gazu musimy jeszcze poczekać. Ekonomiści nie są zresztą przekonani, że wdrożenie pakietu przyniesie więcej korzyści niż szkód. Wskazują na ryzyko, że tarcza jedynie odsunie w czasie podwyżki, a to dlatego, że obniżka podatków ma charakter tymczasowy. Jeśli do tego czasu nie ustabilizują się ceny gazu na rynku europejskim, to uderzenie po kieszeniach okaże się bardzo bolesne.

