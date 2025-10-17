GUS skorygował dane dotyczące polskiego PKB. Jest niedosyt

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w czwartek skorygowany szacunek wzrostu produktu krajowego brutto za 2024 rok. Z podanych danych wynika, że PKB Polski wzrósł realnie o 3 proc. w porównaniu z rokiem 2023. To wzrost o 0,1 pkt proc. względem wstępnej prognozy zaprezentowanej w kwietniu br.

GUS zrewidował dane ws. PKB

Jak wyjaśnia GUS, rewizja wynika z uwzględnienia pełniejszych danych rocznych za zeszły rok, obejmujących finanse przedsiębiorstw, handel zagraniczny oraz rachunki sektora instytucji rządowych i samorządowych.

GUS zrewidował dane dotyczące poszczególnych kwartałów. W porównaniu z wrześniową publikacją, skorygowano dynamikę realnego PKB w 2024 roku w górę o 0,1 pkt proc. w pierwszym i czwartym kwartale oraz o 0,2 pkt proc. w drugim kwartale. Dane za trzeci kwartał pozostały bez zmian.

Jeśli chodzi o 2025 rok, GUS utrzymał szacunek wzrostu w pierwszym kwartale na poziomie 3,2 proc. rok do roku. Nieco mniej optymistycznie prezentują się dane dla drugiego kwartału, ponieważ dynamika PKB spadła z 3,4 do 3,3 proc. w ujęciu rocznym.

– Najszybciej rozwijająca się gospodarka w Europie? Polska! Można? Można – tak wstępne dane GUS dotyczące PKB w II kwartale br. komentował premier Donald Tusk.

Jak zauważa Business Insider Polska, obniżone zostały szacunki głównie handlu zagranicznego i korekta przełożyła się na spadek dynamiki PKB o aż 0,3 pkt proc. w drugim kwartale. Jednocześnie podniesiono szacunki dynamiki popytu krajowego o 0,2 pkt proc.

Przypomnijmy, że zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu przyszłorocznego budżetu, realny wzrost PKB w 2026 roku ma wynieść 3,5 proc. W projekcie założono również m.in., że inflacja średnioroczna znajdzie się na poziomie 3 proc., przy prognozowanym wzrośnie wynagrodzeń o 6,4 proc.

Czytaj też:

„Żegnamy drożyznę". Minister finansów przedstawił budżetCzytaj też:

Nowa najniższa krajowa 2026. Wiemy, ile trafi „na rękę”