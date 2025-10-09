„Żegnamy drożyznę". Minister finansów przedstawił budżet

W czwartek Sejm rozpoczął prace nad budżetem państwa na rok przyszły. Dziś odbyło się pierwsze czytanie ustawy budżetowej. O jej szczegółach mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który wskazał trzy priorytety budżetu na 2026 rok – bezpieczeństwo, inwestycje i wsparcie obywateli.

– To budżet Polski ambitnej i Polski bezpiecznej – podkreślił szef resortu finansów i gospodarki, dodając, że projekt budżetu na przyszły rok zapewnia funkcjonowanie kluczowych obszarów państwa, w tym bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, a także odzwierciedla inwestycyjne ambicje Polski.

Projekt budżetu na 2026 rok przewiduje, że realny wzrost PKB wyniesie 3,5 proc., a inflacja średnioroczna znajdzie się na poziomie 3 proc., przy prognozowanym wzrośnie wynagrodzeń o 6,4 proc. Bezrobocie rejestrowane ma na koniec przyszłego roku ma wynieść 4,9 proc. Prognozowane dochody szacowane są na poziomie 647,2 mld zł, a deficyt budżetowy ma wynieść 271,7 mld zł.

Mówiąc o deficycie minister finansów i gospodarki podkreślał, że będzie on o 17 mln zł niż maksymalny, zaprezentowany w budżecie na 2025 rok. Domański zapewnił, że celem rządu jest, by w kolejnych latach deficyt „sukcesywnie malał".

Minister przypomniał, że w ostatnim czasie Polska dołączyła do grona 20. największych gospodarek świata, wyprzedzając Szwajcarię, a nasz wzrost PKB plasuje polską gospodarkę "znacznie powyżej prognoz dla strefy euro".

Jednym ze wspomnianych priorytetów budżetu na 2026 rok są inwestycje. Minister podkreślał, że będzie to główny czynnik pobudzający wzrost gospodarczy w Polsce. Wśród najważniejszych projektów wymienił m.in. inwestycje w obronność, cyfryzację i infrastrukturę, w tym budowę CPK i sieci szybkich kolei. Rząd oczekuje w przyszłym roku dynamiki inwestycji na poziomie 8 proc.

Minister finansów o budżecie na 2026 r. „Żegnamy drożyznę"

Istotną rolę we wzroście PKB ma odegrać konsumpcja prywatna, wspierana przez spadającą inflację i wzrost wynagrodzeń. Domański podkreślał, że "optymizm wrócił do polskich rodzin i rośnie wraz ze wzrostem gospodarki.

– Wraz z tym budżetem żegnamy drożyznę i stagnację, którą zastaliśmy w roku 2023. Ten budżet to plan wzmocnienia polskiej gospodarki. To plan budowy długoterminowej konkurencyjności polskiej gospodarki. Musimy budować długoterminową siłę i odporność, w szczególności w kontekście zagrożeń zewnętrznych – przekonywał minister finansów i gospodarki.

