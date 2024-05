Urlop dla poratowania zdrowia. Czy urlop zdrowotny jest płatny?

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje m.in. nauczycielom. Niewiele osób wie, że nie jest to jedyna grupa zawodowa uprawniona do skorzystania z tego rodzaju urlopu. W Polsce z tego rodzaju urlopu mogą skorzystać m.in. prokuratorzy, sędziowie, kuratorzy czy pracownicy naukowi PAN. Zwykle jednak hasło „urlop zdrowotny” kojarzymy z nauczycielami.

Kiedy nauczyciel może wykorzystać urlop dla poratowania zdrowia?

Z urlopu dla poratowania zdrowia nie mogą skorzystać początkujący nauczyciele. Aby pedagog mógł wziąć wolne w celach zdrowotnych, powinien przepracować co najmniej siedem lat na pełen etat. Jeśli posiada taki staż i chce skorzystać z urlopu, musi złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Dyrektor powinien skierować go na badania do medycyny pracy.

Z jakich powodów jest przyznawany urlop dla poratowania zdrowia?

Nie ma przepisów, które określiłyby z jakimi chorobami można starać się o urlop dla poratowania zdrowia. Zgodnie z Kartą Nauczyciela, urlop zdrowotny jest przyznawany:

z powodu choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej



choroby, do której powstania przyczyniły się czynniki środowiska pracy



na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową



Na jaki okres czasu jest przyznawany urlop dla poratowania zdrowia?

O tym, czy nauczyciel lub przedstawiciel innej grupy zawodowej powinien skorzystać z urlopu zdrowotnego, decyduje lekarz medycyny pracy. To on również określa, jaki powinien być wymiar urlopu. Maksymalny wymiar jednorazowego urlopu może wynosić rok. Z urlopu na poratowanie zdrowia można jednak korzystać kilka razy, maksymalnie przez 3 lata.

Czy urlop zdrowotny jest płatny?

Urlop zdrowotny jest płatny. W czasie urlopu nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie podstawowe i dodatek za wysługę lat. Jeśli urlop trwa dwanaście miesięcy, traci jedynie prawo do trzynastego wynagrodzenia.

