Ubezpieczenie od powodzi, burzy, klęsk żywiołowych. Ile to kosztuje?

Wiele miejscowości liczy straty po dramatycznej powodzi, która zrujnowała południowo-zachodnie krańce kraju. Zniszczenia liczone są w milionach, a odbudowa zrujnowanych miasteczek może zająć lata. Mieszkańcy stracili miejsca do życia, biznesy, lokalne firmy. Zniszczone są drogi, chodniki, mosty i mostki.

Dopiero gdy woda całkiem opadnie, będzie można oszacować starty, a na razie poziom wód wciąż jest wysoki. Wiadomo, że straty będą kolosalne i choć rząd obiecuje duże wsparcie powodzianom, to mieszkańcy się martwią, że nie wystarczy ono, by odbudować to, co zabrała wielka woda.

Czy warto wykupić ubezpieczenie od powodzi?

Czy w takiej sytuacji polisa ubezpieczeniowa może zabezpieczyć nas finansowo na wypadek tak nieprzewidzianego zdarzenia, jakim jest powódź? Wszystko zależy od tego, co znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, czyli OWU. To tam zapisane są najważniejsze punkty umowy, czyli zakres ubezpieczenia.

Niektóre polisy oferują odszkodowanie w wypadku zalania (np. gdy pęknie rura albo gdy zaleje nas sąsiad). Powódź niestety nie jest tożsama z zalaniem. Aby można było dostać odszkodowanie, trzeba mieć w polisie zapis o klęskach żywiołowych, nagłych i nieprzewidzianych katastrofach, których nie można było przewidzieć. Im bardziej szczegółowe zapisy, tym większa szansa na otrzymanie pieniędzy.

Na co zwrócić uwagę przy wykupowaniu polisy?

W dokumencie powinny jasno być wyszczególnione wszystkie sytuacje, gdy można otrzymać ubezpieczenie, m.in. nagłe opady atmosferyczne, spływ wody po stokach gór, topnienie kry lodowej itp. Zapisy w OWU warto dostosować do miejsca zamieszkania i zawrzeć tam wszystkie niepokojące sytuacje, które mogą się zdarzyć. W sytuacji mieszkania blisko rejonów zalewowych, konieczne jest uwzględnienie nie sezonowego, a całorocznego wystąpienia wód z koryta rzeki.

Dodatkowe ubezpieczenie mienia od powodzi

Aby zabezpieczyć dom i swoje mienie na wypadek powodzi, trzeba wykupić dodatkowe ubezpieczenie u ubezpieczyciela. Jeśli to zrobimy, to możemy rozszerzyć zakres szkody na wszystkie posiadane ruchomości, m.in. meble, samochód, sprzęt AGD itp. Ubezpieczenie może objąć nawet drzewa i krzewy w ogrodzie, które przecież również kosztują niemałe kwoty.

Po podpisaniu takiej polisy i regularnym opłacaniu składek, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w razie zniszczenia mienia z powodu powodzi.

Czytaj też:

Młody działacz PiS zasugerował, że rząd celowo wywołał powódź. Fakty są brutalneCzytaj też:

Mnóstwo wody nad Raciborzem. „Niektórym najwyraźniej trudno zrozumieć”