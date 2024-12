Rewolucja w ogrzewaniu! Sprawdź, co zmienia Ministerstwo Klimatu

Nowe przepisy mają na celu ograniczenie sprzedaży i spalania zanieczyszczonych paliw stałych, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Co oznacza to dla gospodarstw domowych i małych instalacji grzewczych?

Nowe przepisy dotyczące biomasy drzewnej – cel rozporządzenia

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało zmiany, które mają zapobiegać sprzedaży i spalaniu zanieczyszczonej biomasy drzewnej, takiej jak pellet i brykiet drzewny. Projekt rozporządzenia koncentruje się na wyeliminowaniu paliw zawierających odpady meblarskie czy plastikowe, które są szkodliwe dla środowiska i zdrowia. Nowe normy obejmą gospodarstwa domowe oraz instalacje grzewcze o mocy do 1 MW.

Normy jakościowe dla pelletu i brykietu – co się zmieni?

Rozporządzenie wyznacza szczegółowe parametry jakościowe dla pelletu i brykietu, takie jak zawartość wilgoci, popiołu, azotu czy siarki. Normy te bazują na ekspertyzach Instytutu Ochrony Środowiska oraz Instytutu Technologii Paliw i Energii, a także na normach PN-EN 17225.

Normy dla brykietu drzewnego:

Zawartość wilgoci: maks. 12 proc.

Zawartość popiołu: maks. 3 proc.

Gęstość ziarna: min. 0,9 g/cm³

Wartość opałowa: min. 15,5 MJ/kg

Maksymalne zawartości: azotu (0,3 proc.), siarki (0,04 proc.), chloru (0,02 proc.)

Normy dla pelletu drzewnego:

Średnica: 6–8 mm, długość: 3,15–40 mm

Zawartość wilgoci: maks. 10 proc.

Zawartość popiołu: maks. 1,2 proc. (0,7 proc. dla urządzeń klasy 3, 4, 5)

Wytrzymałość mechaniczna: min. 97,5 proc.

Wartość opałowa: min. 16,5 MJ/kg

Maksymalne zawartości: azotu (0,3 proc.), siarki (0,04 proc.), chloru (0,02 proc.)

Dlaczego wprowadzane są nowe normy?

Celem wprowadzenia norm jest nie tylko ograniczenie emisji zanieczyszczeń, ale także spełnienie unijnych wymagań zawartych w dyrektywie 2016/2284. Nowe przepisy wpisują się w program „Czyste Powietrze” i pozwalają na pozyskanie środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Co zyska przeciętny użytkownik?

Dotychczas biomasa drzewna, w tym pellet i brykiet, nie podlegała monitorowaniu ani kontroli jakości. Nowe przepisy ujednolicą standardy, co przełoży się na lepsze działanie urządzeń grzewczych oraz poprawę jakości powietrza. Dla konsumentów oznacza to większą pewność co do jakości kupowanego paliwa i możliwość korzystania z bardziej ekologicznych rozwiązań.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Projekt jest obecnie na etapie opiniowania. Ministerstwo zapowiada, że po konsultacjach i akceptacji przepisy zostaną wprowadzone, zapewniając konsumentom wyższe standardy paliw drzewnych i przyczyniając się do walki ze smogiem.

Nowe normy jakościowe pelletu i brykietu to kolejny krok w kierunku czystszego środowiska i bardziej świadomej polityki energetycznej. Czy Polska jest gotowa na zmiany?