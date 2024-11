Polacy wciąż to robią. Kara to nawet 5 tys. zł

Czujecie? Powrócił. I zostanie z nami przynajmniej do marca. Smog, nieodzowny element późnej jesieni i całej zimy w Polsce. Choć z roku na rok powietrze mozolnie, ale poprawia się, to na gruntowne zmiany musimy poczekać jeszcze latami. Co prawda systematycznie wymieniane są setki tysięcy „kopciuchów”, ale wciąż powietrze w polskich miastach i wsiach, jest w chłodniejszych miesiącach bardzo złe. Wyjątkiem są dni, w których mocniej wieje wiatr. Swoje „trzy grosze” dorzucają często ludzie, którzy palą w swoich piecach nie tyle legalnym węglem, co śmieciami. Butelki, opony, farby – w piecach ląduje niejednokrotnie wszystko, co pod ręką. To duży błąd, bo takim działaniem narażamy się na wysoką grzywnę.

Co zrobić, gdy sąsiad pali śmieci?

Spalanie odpadów w domowych piecach to poważny problem, który zagraża zdrowiu i środowisku. Wiele osób, w celu zaoszczędzenia na ogrzewaniu, decyduje się na spalanie w piecu śmieci, opon, plastiku czy butelek. Tego rodzaju praktyki są jednak nie tylko nielegalne, ale również bardzo niebezpieczne. Warto wiedzieć, jakie są konsekwencje takiego działania oraz gdzie zgłosić ten proceder, aby podjąć skuteczną interwencję.

Czy palenie śmieci w piecu jest legalne?

Polskie prawo wyraźnie zabrania spalania w domowych piecach śmieci oraz innych odpadów takich jak plastik, opony czy malowane drewno. Tego typu działanie generuje bowiem groźne dla zdrowia toksyny, które są uwalniane do powietrza, powodując poważne problemy zdrowotne, w tym alergie, astmę oraz choroby układu oddechowego. Zgodnie z przepisami, palenie odpadów w piecu jest traktowane jako wykroczenie, za które grozi odpowiedzialność prawna.

Kto może ukarać sąsiada za spalanie śmieci?

W przypadku podejrzenia, że sąsiad spala w piecu śmieci, należy zgłosić to odpowiednim służbom. W Polsce za kontrolę takich przypadków odpowiada Straż Miejska lub Straż Gminna. Funkcjonariusze mają prawo przeprowadzić kontrolę na terenie posesji (w godzinach od 6:00 do 22:00) i nałożyć mandat za nieprzestrzeganie przepisów. W miejscowościach, gdzie nie ma straży miejskiej, zgłoszenie można kierować na Policję. Warto pamiętać, że działania te mają na celu ochronę zdrowia całej społeczności i środowiska.

Jakie kary grożą za spalanie odpadów?

Kary za spalanie śmieci w piecu są zróżnicowane. Straż Miejska może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł. Jednak gdy sprawa trafi do sądu, osoba łamiąca przepisy może zostać ukarana grzywną nawet do 5000 zł, a w skrajnych przypadkach sąd może orzec karę aresztu do 30 dni. Surowość kar ma na celu odstraszenie od praktyk, które negatywnie wpływają na środowisko i zdrowie.

Jak zgłosić spalanie śmieci przez sąsiada?

Jeśli zauważysz, że sąsiad pali śmieci, najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie tego do straży miejskiej lub gminnej, a w razie ich braku – na policję. Służby te mają uprawnienia do kontroli oraz do podejmowania działań prawnych. Dla dobra społeczności warto reagować na takie przypadki i uświadamiać innych, że palenie odpadów jest nielegalne i niebezpieczne.

Ile zlikwidowano „kopciuchów” w latach 2018-2023?

Od 19 września 2018 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach programu „Czyste Powietrze” w Polsce zlikwidowano 351 797 nieefektywnych kotłów na paliwa stałe, tzw. kopciuchów. Dzięki temu zmniejszono zużycie węgla o 1 686 323 tony oraz zredukowano emisję dwutlenku węgla o 1 575 283 tony CO₂. W samym 2023 r., do końca lipca, wymieniono 111 646 kopciuchów, co stanowi 31,7 proc. wszystkich zlikwidowanych kotłów w trakcie trwania programu.