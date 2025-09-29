Gdzie wyrzucić butelkę po oleju? Zasady segregacji krok po kroku

Segregacja odpadów wciąż sprawia trudności, szczególnie gdy chodzi o opakowania po produktach spożywczych. Jednym z przykładów, który regularnie budzi wątpliwości, jest butelka po oleju. Część osób wrzuca ją do bioodpadów, inni do zmieszanych, co jest poważnym błędem. Zasady są jednak proste – wystarczy wiedzieć, z jakiego materiału wykonano opakowanie.

Butelki po oleju

W przypadku szklanej butelki po oleju sprawa jest jednoznaczna – zawsze należy wyrzucać ją do pojemnika na szkło. Dotyczy to także sytuacji, gdy w środku pozostały śladowe ilości tłustej substancji. Proces recyklingu szkła obejmuje bardzo wysokie temperatury, które skutecznie usuwają wszelkie resztki, dlatego mycie butelki nie jest konieczne. Ważne jednak, by wyrzucać jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Jeśli butelka nadal zawiera olej, powinna trafić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W przeciwnym razie resztki mogłyby zanieczyścić całą partię szkła i uniemożliwić jego ponowne wykorzystanie.

Z kolei plastikowe butelki po oleju powinny trafiać do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Dotyczy to zarówno butelek po oleju rzepakowym czy słonecznikowym, jak i po oliwie z oliwek czy innych tłuszczach jadalnych. W tym przypadku również nie ma obowiązku mycia opakowań przed wyrzuceniem – zostaną dokładnie oczyszczone w procesie recyklingu, co dodatkowo pozwala zaoszczędzić wodę. Dobrym nawykiem jest natomiast zakręcenie butelki, aby pozostałości oleju nie rozlały się i nie zabrudziły innych tworzyw sztucznych.

Częsty błąd

Wrzucanie butelek po oleju do odpadów zmieszanych to częsty błąd. Takie działanie sprawia, że opakowania trafiają bezpośrednio na wysypisko, zamiast ponownie zostać wykorzystane w procesie recyklingu. Prawidłowa segregacja pozwala nie tylko dbać o środowisko, lecz także ograniczać koszty gospodarki odpadami.

Proste zasady – szkło do zielonego pojemnika, plastik do żółtego – wystarczą, by uniknąć błędów i skutecznie wspierać recykling.

