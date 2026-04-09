Co to jest konstytucja rodzinna?

Stanowi ona pewnego rodzaju zespół wartości, zasad, którymi chce kierować się rodzina w różnych obszarach życia – relacji rodzinnych, sposobów prowadzenia biznesu, relacji wobec interesariuszy prowadzonego biznesu – pracowników, kontrahentów, lokalnej społeczności.

Celem konstytucji rodzinnej jest przede wszystkim przede wszystkim uporządkowanie relacji między członkami rodziny zaangażowanymi w biznes lub korzystającymi z majątku rodzinnego, a także zapewnienie ciągłości zarządzania i sukcesji międzypokoleniowej.

Dokument ten może regulować m.in. zasady uczestnictwa członków rodziny w działalności gospodarczej, politykę dywidendową, sposób podejmowania decyzji, procedury rozwiązywania sporów czy kryteria zatrudniania członków rodziny w firmie.

Nie jest ona uregulowana wprost w przepisach prawa, lecz stanowi przejaw autonomii woli członków rodziny. Konstytucja rodzinna często pełni funkcję uzupełniającą wobec instrumentów prawnych, takich jak fundacja rodzinna, umowy spółek czy testamenty, ponieważ pozwala uregulować kwestie, które nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w formalnych aktach prawnych.

Co do zasady nie ma mocy wiążącej jak ustawa czy umowa cywilnoprawna, jej postanowienia mogą zostać wzmocnione poprzez odpowiednie odwołania w dokumentach prawnych lub zobowiązania umowne, ale w praktyce konstytucja rodzinna pełni istotną rolę w zapobieganiu konfliktom, budowaniu wspólnej wizji rozwoju majątku rodzinnego oraz zabezpieczeniu interesów kolejnych pokoleń.