Co to jest umowa na zastępstwo? Sprawdź, co oznacza dla pracownika

Umowa o pracę to jeden ze sposobów na rynku pracy, przez który pracodawca może nawiązać stosunek pracy z pracownikiem. Umowa o pracę może zostać podpisana na okres próbny (zazwyczaj 3 miesiące), określony czy nieokreślony. Oznacza dla pracownika przywileje (takie jak prawo do urlopu, zwolnienia lekarskiego itp.), ale i obowiązki.

Co to jest umowa na zastępstwo?

Umowa na zastępstwo różni się od umowy o pracę. Przede wszystkim zawierana jest na czas określony do momentu powrotu pracownika, który jest zastępowany (np. do dnia, w którym z urlopu macierzyńskiego wraca pracownica).

To dla pracownika konkretna informacja, do kiedy będzie zatrudniony w danej firmie. Dzięki temu może negocjonować z przełożonym, by dowiedzieć się, czy jest szansa na zatrudnienie na innej umowie po tym, gdy ten dokument wygaśnie. Jeśli nie ma, będzie dokładnie wiedział, kiedy zacząć szukać na rynku innej pracy.

Ile umów na zastępstwo może zawrzeć pracodawca z pracownikiem?

Prawo nie nakłada na pracodawców limitów w sprawie umów na zastępstwo. To oznacza, że pracodawca może zawrzeć wiele umów na zastępstwo z pracownikiem, przez co nie czuje się on w pełni stabilnie w swojej firmie.

Wady umowy na zastępstwo

Inną wadą umowy na zastępstwo jest fakt, że kobieta, która zajdzie w ciążę podczas trwania takiej umowy, nie będzie podlegała ochronie. Jeśli termin umowy wygaśnie podczas ciąży, nie będzie automatycznie przedłużony do dnia porodu, jak to się dzieje w przypadku umowy o pracę.

Czytaj też:

Wakacje od ZUS. Nie każdy przedsiębiorca skorzystaCzytaj też:

1500 zł na opiekunkę. Czy musi być umowa? A co w razie choroby dziecka?