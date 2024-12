W tych branżach będzie praca w 2025 r. Na jakie ogłoszenia zwracać uwagę?

Sytuacja na rynku pracy jest dynamiczna i mocno się zmienia. W 2025 r. wciąż będzie można liczyć na dobre oferty pracy. Najwięcej ofert zobaczymy z kilku konkretnych branż, gdzie zarobki i warunki pracy będą najkorzystniejsze. Warto zdawać sobie z tego sprawę, jeśli szukamy pracy lub chcielibyśmy zmienić przebieg swojej kariery zawodowej.

W tych branżach w 2025 r. ofert będzie najwięcej

Od lat najlepsze warunki finansowe panują w branży IT i wszystko wskazuje na to, że ta sytuacja nie zmieni się zbyt szybko. Jak wynika z raportu ManpowerGroup, 35 proc. firm planuje rozbudowę swoich zespołów, a w sektorze IT aż 25 proc. firm zamierza szukać nowych pracowników. To oznacza, że ogłoszeń o pracę będzie sporo.

Najkorzystniejsze oferty znajdziemy jednak nie tylko w IT, ale też w logistyce i transporcie. Tam zatrudnienie wzrośnie aż o 22 proc., a oferty będa atrakcyjne dla pracowników. Dobra sytuacja panuje także w finansach oraz w nieruchomościach. 17 proc. organizacji z tych sektorów zamierza szukać nowych pracowników w 2025 r.

W jakich regionach Polki pracy jest najwięcej?

Co ciekawe, to nie w centrum kraju pracy jest najwięcej. Oferty dotyczą głównie południowych regionów Polski oraz północy kraju. Najmniej ofert o pracę będzie można odnotować na wschodzie kraju. W centrum sytuacja jest stabilna.

Czytaj też:

Firmy znów szukają pracowników. Liczba ofert większa, niż przed pandemiąCzytaj też:

Nawet 8 tys. złotych dla małżeństw. Jest nowa propozycja