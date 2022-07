Kredyt dla nowych firm – gdzie go dostać?

Masz świetny pomysł na swój własny biznes? Chciałbyś się uwolnić od pracy na etacie i w końcu postawić „na swoje”? Jeśli jedynym czynnikiem, który uniemożliwia Ci spełnienie marzenia o własnej działalności są pieniądze, możesz skorzystać z oferty kredytów dla nowych firm. Niektóre banki umożliwiają skorzystanie z kredytów na start, które udzielane są firmom już od pierwszego dnia działalności. Czym jest taki kredyt, ile kosztuje, gdzie go można otrzymać i jakie formalności się z tym wiążą?

Kredyt dla nowych firm – co to jest?

Głównym celem kredytu dla nowej firmy jest zapewnienie środków niezbędnych na start nowego biznesu. Choć firmy, które są obecne na rynku min. pół roku (a najlepiej jeszcze dłużej), mogą skorzystać z większej gamy produktów, które zostaną im udzielone na korzystniejszych warunkach, nowe firmy, dopiero rozpoczynające swoją działalność, również mogą liczyć na finansowanie z banku. Środki z kredytu muszą zostać spożytkowane zgodnie z celem kredytowania. Należy więc się dobrze zastanowić, która oferta będzie dla Ciebie najlepsza.

Wśród dostępnych ofert można zatem znaleźć następujące rodzaje kredytów firmowych:

kredyt inwestycyjny – przyznawany na finansowanie inwestycji związanych z powiększeniem lub modernizacją majątku trwałego firmy,

– przyznawany na finansowanie inwestycji związanych z powiększeniem lub modernizacją majątku trwałego firmy, kredyt obrotowy – jego celem jest finansowanie bieżącej działalności firmy – jest to jedna z najczęściej wybieranych opcji kredytowych dla nowych przedsiębiorstw,

– jego celem jest finansowanie bieżącej działalności firmy – jest to jedna z najczęściej wybieranych opcji kredytowych dla nowych przedsiębiorstw, kredyt gotówkowy dla nowej firmy – inaczej nazywany jest kredytem dla firm na start i udzielany jest firmom już od pierwszego dnia działalności,

– inaczej nazywany jest kredytem dla firm na start i udzielany jest firmom już od pierwszego dnia działalności, kredyt technologiczny – środki z kredytu muszą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów wdrożenia nowych technologii w firmie,

– środki z kredytu muszą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów wdrożenia nowych technologii w firmie, kredyt pomostowy – jest wypłacany w sytuacji, gdy firma oczekuje na wypłatę środków z otrzymanych dotacji,

– jest wypłacany w sytuacji, gdy firma oczekuje na wypłatę środków z otrzymanych dotacji, limit w koncie – są to dodatkowe środki dostępne na rachunku firmowym; można z nich skorzystać w dowolnym momencie, gdy np. wystąpi potrzeba zakupu wyposażenia firmowego, opłacenia rachunków czy innych wydatków; z limitu w koncie można korzystać wielokrotnie, a każda wpłata środków na rachunek pomniejsza dług,

– są to dodatkowe środki dostępne na rachunku firmowym; można z nich skorzystać w dowolnym momencie, gdy np. wystąpi potrzeba zakupu wyposażenia firmowego, opłacenia rachunków czy innych wydatków; z limitu w koncie można korzystać wielokrotnie, a każda wpłata środków na rachunek pomniejsza dług, linia kredytowa – dodatkowe środki, które są dostępne na oddzielnym koncie bankowym,

– dodatkowe środki, które są dostępne na oddzielnym koncie bankowym, kredyty firmowe od firm pozabankowych – parabanki i instytucje z rynku pozabankowego również mają w swojej ofercie produkty dla firm – jednak w przypadku tych ofert należy dokładnie sprawdzić wszelkie koszty związane z udzieleniem finansowania oraz warunki spłaty pożyczki.

Kredyt na start – propozycja dla nowych firm

Jeśli dopiero rozpocząłeś swój biznes i brakuje Ci środków na jego rozwój, dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z kredytu na start dla firm. Jest to rodzaj finansowania przeznaczony dla przedsiębiorców już od pierwszego dnia działalności. Choć kwota kredytu nie jest wysoka – zazwyczaj wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych – tego rodzaju zastrzyk gotówki może się okazać wybawieniem. Rozpoczęcie prowadzenie firmy to często spore wydatki, które ciężko sfinansować z zaoszczędzonych środków. Kredyt na start możesz spłacać w wygodnych ratach, nawet przez okres kilku lat, samodzielnie wybierając dzień spłaty. Z uwagi na niewielką kwotę – do kilkudziesięciu tysięcy złotych – i długi okres spłaty, miesięczna rata nie będzie wysoka, a więc nie obciąży budżetu firmowego. Kluczem do znalezienia odpowiedniej oferty jest porównanie produktów w kilku bankach.

Na co można przeznaczyć kredyt dla nowych firm?

Środki z kredytu na start mają służyć przede wszystkim rozkręceniu danego biznesu. Dlatego, jeśli nie wybierzesz innego kredytu celowego, możesz je rozgospodarować na dowolne działania związane z rozpoczęciem prowadzenia i funkcjonowania działalności lub realizację wybranych celów inwestycyjnych firmy. Ze środków z kredytu możliwy jest przede wszystkim zakup niezbędnych urządzeń czy maszyn, które pomogą lub ulepszą działalność, zakup materiałów czy surowców mających zastosowanie w firmie lub zakup licencji czy oprogramowania, które bywają kosztowne. Możliwe jest także przeznaczenie gotówki na remont czy modernizację lokalu przeznaczonego na działalność firmy, a także na działania związane z marketingiem, reklamą i promocją firmy.

Kto może skorzystać z kredytu na start dla nowej firmy?

W przypadku kredytów na start dla nowych firm, pod uwagę brana jest przede wszystkim zdolność kredytowa osoby wnioskującej, czyli właściciela firmy. Nowe firmy nie mogą jednak jeszcze wykazać miesięcznych obrotów czy dochodów przedsiębiorstwa, dlatego lista wymogów, co do kredytobiorcy, jest tutaj naprawdę krótka. Wystarczy spełnić warunek bycia osobą pełnoletnią, posiadającą ważny dowód osobisty, telefon komórkowy, adres e-mail oraz konto firmowe.

Wnioskując o kredyt na start, należy również przygotować niezbędne dokumenty. I tutaj lista będzie krótsza, niż w przypadku standardowych kredytów dla firm. Wystarczy dostarczyć do banku:

wniosek kredytowy – można go złożyć osobiście lub przez internet, co jest niezwykle wygodną opcją,

– można go złożyć osobiście lub przez internet, co jest niezwykle wygodną opcją, biznesplan – czyli plan rozwoju i działalności przedsięwzięcia; należy w nim zawrzeć dokładny opis inwestycji, zakładany budżet a także sposób finansowania wkładu własnego w działalność firmy,

– czyli plan rozwoju i działalności przedsięwzięcia; należy w nim zawrzeć dokładny opis inwestycji, zakładany budżet a także sposób finansowania wkładu własnego w działalność firmy, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ,

, zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym,

z płatnościami w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym, inne wymagane dokumenty, np. zaświadczenie o możliwości zabezpieczenia kredytu.



Kredyt dla nowej firmy – gdzie go dostać

Tego rodzaju produkt jest obecnie dostępny tylko w dwóch bankach działających w naszym kraju. Pierwszą propozycję przygotował bank BNP Paribas. Oferuje on wsparcie finansowe w kwocie do 30 000 zł w przypadku kredytu bez zabezpieczenia lub do 50 000 zł z zabezpieczeniem. Decyzja kredytowa jest przyznawana nawet w 24 godziny. Wymogiem jest prowadzenie lub założenie konta firmowego w banku BNP Paribas. Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie. mBank oferuje kredyt firmowy na start w kwocie do 30 000 zł z maksymalnym okresem spłaty wynoszącym 84 miesiące. Bank ten oferuje 3-miesięczną karencję w spłacie kapitału, a złożenie wniosku jest możliwe również przez internet. Kredyt oferowany jest osobom posiadającym konto osobiste, kredyt lub kredyt hipoteczny w mBanku, a także konto firmowe. Oprócz kredytu na start, możliwe jest również skorzystanie z salda debetowego w kwocie do 30 000 zł na 12 miesięcy z możliwością odnowienia.

Pozostałe banki w większości również posiadają szeroką gamę produktów firmowych. Na próżno jednak szukać ofert dla nowych firm. W takich bankach, jak Alior Bank, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski czy Nest Bank można bowiem wnioskować o kredyty dla firm, które funkcjonują na rynku min. pół roku. Jeśli zależy Ci na skorzystaniu z oferty tych instytucji, musisz zatem poczekać jeszcze kilka miesięcy, by bank rozpatrzył Twój wniosek.

Wnioskowanie o kredyt na start – jak to zrobić online?

Rozwój bankowości sprawił, że wiele spraw można załatwić bez wychodzenia z domu. Również w przypadku kredytów firmowych możliwe jest wnioskowanie przez internet. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wypełnienie formularza kontaktowego na stronie danej oferty i poczekanie na telefon od konsultanta z banku. Podczas rozmowy wspólnie wypełnicie wniosek o kredyt na start, a Ty będziesz zobowiązany przesłać drogą e-mailową niezbędne załączniki. Drugi sposób to samodzielne wypełnienie formularza kredytowego. Należy w nim uzupełnić dane kontaktowe firmy oraz dane osobowe osoby wnioskującej, wybrać odpowiednie parametry kredytu (kwota i okres spłaty) oraz dołączyć wymagane załączniki. Decyzję kredytową otrzymasz przez internet, a środki z kredytu znajdą się na koncie firmowym.

Czy warto wnioskować o kredyt na start?

Na te pytanie musisz odpowiedzieć samodzielnie. Wszystko zależy od Twojej obecnej sytuacji finansowej oraz od tego, ile środków potrzebujesz na rozpoczęcie swojej działalności. Jeśli nie możesz zwlekać z zakupem niezbędnych urządzeń, surowców czy maszyn, warto rozważyć opcję finansowania z kredytu na start. Do jego zalet należą przede wszystkim szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego, szybka wypłata środków oraz niskie oprocentowanie. Minusem jest uboga oferta kredytów dla firm od pierwszego dnia działalności (obecnie tylko dwa banki mają taki produkt w swojej ofercie) oraz konieczność spłaty zobowiązania nawet w przypadku niepowodzenia w rozwoju biznesu.

