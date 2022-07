Gdańsk jest prężnie rozwijającym się miastem, które przyciąga coraz więcej krajowych i zagranicznych inwestorów. Konsekwencją tego jest stabilny i bogaty w oferty rynek pracy. Jest to także miasto turystyczne, dlatego duża część miejskiej gospodarki oparta jest na corocznym napływie turystów, którzy tłumnie ciągną do Gdańska. Dzięki temu rozwijają się takie sektory jak hotelarstwo, gastronomia, muzealnictwo czy innego rodzaju atrakcje skierowane do gości odwiedzających miasto. W wyniku poprawiającej się sytuacji na rynku wiele osób dotychczas zatrudnionych na etat lub na umowy cywilnoprawne postanawia spróbować własnych sił w biznesie. W tym celu otwierają własne działalności gospodarcze, które z większym i mniejszym sukcesem wkraczają do Gdańska. Jednak czy warto zakładać własną firmę w Gdańsku?

Praca w Gdańsku: firma czy etat?

Etatowa praca w Gdańsku opiera się przede wszystkim na sektorze turystycznym oraz sektorze przemysłowym. To właśnie w tych dwóch działach gospodarki zatrudniona jest większa część mieszkańców. Dzięki firmom wprowadzającym na rynek zarówno polski jak i zagraniczny kapitał możemy zauważyć, że miasto to dynamicznie się rozwija i stara się wrócić do czasów przed pandemią, gdy stopa bezrobocia była niewielka. Mieszkańcy znajdują zatrudnienie w zakładach produkcyjnych, na stanowiskach pracowników produkcyjnych oraz w kadrze kierowniczej. Wiele osób podejmuje pracę w restauracjach, hotelach, barach lub sklepach. Gdańsk ma także szeroką ofertę pracy sezonowej, dlatego wiele młodych osób obiera ten kierunek, poszukując pracy wakacyjnej, która pozwoli im dorobić do studiów.

Skoro sytuacja na rynku pracy w Gdańsku jest obecnie stabilna, dlaczego coraz więcej osób postanawia rozpocząć własną działalność? W tej kwestii należy wskazać kilka czynników. Pierwszym z nich są zarobki. Mimo tego, że w Gdańsku średnie zarobki są najwyższe w całym województwie, to jednak istnieją spore dysproporcje. Wiele osób decyduje się na własną działalność, ponieważ nie zgadza się na niskie pensje, które według nich nie są adekwatne do wykonywanej pracy. W Gdańsku obserwujemy także wysokie wymagania pracodawców, które dla wielu kandydatów są nieosiągalne. Z tego względu ciężej im znaleźć pracę w zawodzie, choć posiadają odpowiednie umiejętności. Kolejnym problemem trawiącym gdański rynek pracy są umowy cywilnoprawne. Wiele osób chce otrzymać od swojego pracodawcy umowę o pracę, jednak jest to znacznie większy koszt, który musi ponieść firma. Z tego względu pracownicy decydują się na własną działalność i podejmują ponowną współpracę z byłym pracodawcą, tym razem na innych zasadach. Przeszukując oferty pracy z Gdańska, możemy zauważyć dużą liczbę ogłoszeń informujących o zatrudnieniu na podstawie własnej działalności. To tylko potwierdza fakt, że ta forma pracy zyskuje coraz większą popularność.

Jak założyć firmę w Gdańsku?

Tak naprawdę założenie firmy w Gdańsku, pod względem formalnym nie różni się od założenia firmy w każdym innym mieście. Najważniejsze jest oczywiście zgłoszenie działalności oraz uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG. Wniosek o zarejestrowanie firmy składasz w odpowiadającym twojemu miejscu zamieszkania urzędzie miasta i gminy. Możesz to zrobić osobiście w urzędzie, lub przez Internet.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

Imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, Rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, PESEL, Wszystkie posiadane obywatelstwa, Numer NIP i REGON (jeśli zostały nadane), Adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą, Nazwę zakładanej działalności gospodarczej (musi zawierać twoje imię i nazwisko), Nazwę skróconą, Kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), Liczbę pracowników, Datę rozpoczęcia działalności, Informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą, Dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.

Składając wniosek przez Internet, możesz od razu zgłosić się do ubezpieczeń społecznych

oraz do urzędu skarbowego. Ponadto pamiętaj, że na formularzu tym podajesz wybraną

formę opodatkowania, dlatego warto wszystkie te informacje mieć już przygotowane przed ostateczną rejestracją firmy.

Jako początkujący przedsiębiorca możesz także skorzystać z dotacji na start. Takie dofinansowanie to pomoc finansowa, której nie musisz zwracać jeśli twoja firma przetrwa na rynku dłużej niż 12 miesięcy. Ta inicjatywa działa także w Gdańsku. Na stronie Urzędu Pracy Gdańsk, znajdziemy między innymi informacje dotyczące tego, kto może starać się o taką formę pomocy:

“Dofinansowanie może otrzymać:

bezrobotny,

absolwent CIS

absolwent KIS

poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zwany dalej „opiekunem"”.

Składając w urzędzie pracy wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, musisz przygotować między innymi następujące dane:

kwotę wnioskowanych środków,

rodzaj planowanej działalności gospodarczej,

kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania,

szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków,

proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.

Czy warto rozpocząć działalność w Gdańsku?

Gdańsk jest z pewnością jednym z tych miast, w którym otwarcie działalności może przynieść oszałamiający sukces lub spełznąć na niczym. Ze względu na turystyczność tego regionu wiele osób decyduje się na rozpoczęcie biznesu związanego z hotelarstwem lub gastronomią. W zależności od tego jak duże środki jesteś w stanie zainwestować, możesz rozpocząć swoją przygodę z własnym biznesem z food truckiem, stoiskiem ze street foodem lub ekskluzywnym lokalem gastronomicznym. Tak samo jak z hotelem — możesz na początku przyjmować gości we własnym, dostosowanym do tego domu lub pokusić się o otwarcie większego obiektu. Jednak to, z jakiego miejsca rozpoczynasz swoją działalność, ma tylko szczątkowe znaczenie, bo liczy się przede wszystkim serce i oddanie. Oczywiście jeśli masz większe fundusze na start, to możesz szybciej i sprawniej ruszyć z biznesem, chociażby dzięki reklamom i promocji. Jednak ostatecznie to klienci zweryfikują, czy za tą inwestycją stoją prawdziwe wartości rynkowe.

Własna działalność to ryzyko, które nie jest dla wszystkich. Warto przed podjęciem tej ważnej decyzji dokładnie przeanalizować gdański rynek oraz konkurencję, ponieważ może się okazać, że miasto jest przesycone biznesami o podobnym zamyśle jak twój. Zwróć także uwagę na fakt, że działalność związana z turystami jest w dużej mierze sezonowa, dlatego biznesplan powinien opierać się także na pomyśle na działalność pozasezonową. Otwierając firmę w Gdańsku, musisz tak uformować swoje marzenie, aby wpasowało się ono w lokalny rynek zbytu i miało szansę przetrwać pod szyldem twojej działalności gospodarczej.

