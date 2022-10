Kto może wziąć auto w leasing? Na jakich warunkach?

Leasing to dla firm bardzo ciekawa opcja, aby zredukować podstawę do opodatkowania ze względu na fakt, iż finansowanie samochodu można „wrzucić” w koszty uzyskania przychodu. Finansowanie pojazdu to dobry sposób, aby zaopatrzyć się w jak najnowszy samochód niezbędny do pracy bez konieczności ponoszenia wysokich jednorazowych kosztów.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, kto może wziąć auto w leasing, jakie są jego rodzaje oraz w jaki sposób dopełnić formalności leasingowych? W poniższym wpisie znajdziesz szereg ciekawych informacji, dzięki którym tematyka leasingu będzie dla Ciebie klarowna.

Czym jest leasing samochodowy?

Leasing na samochód to forma finansowania nabycia pojazdu, która została stworzona głównie z myślą o przedsiębiorcach. Takie rozwiązanie łączy w sobie możliwości dzierżawy pojazdu oraz kredytu. Dzięki temu, jako przedsiębiorca, nie musisz nabywać pojazdu na swoją własność, ale za miesięczną opłatą zyskasz możliwość korzystania z niego praktycznie bez żadnych ograniczeń. W ramach umowy leasingu zyskasz dostęp do auta na określony czas, natomiast po zakończeniu leasingowania będziesz mieć opcję wykupu pojazdu na atrakcyjnych warunkach.

Leasingi to umowy cywilnoprawne, gdzie to leasingodawca jest prawnym właścicielem pojazdu, natomiast leasingobiorca nabywa tylko prawa do jego użytkowania na co dzień. Średni czas trwania umów leasingowych wynosi od 2 do 4 lat. Obecnie na rynku wyróżniamy dwie popularne formy finansowania – leasing pośredni i bezpośredni. W przypadku tej drugiej opcji unikniesz konieczności uregulowania prowizji na rzecz zewnętrznej firmy leasingowej.

Auto na raty czy leasing – co jest lepsze?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co będzie lepszym rozwiązaniem – leasing czy zakup auta na raty. W przypadku przedsiębiorców atrakcyjniejszą opcją jest leasingowanie, gdyż pozwala na pełne odliczenie wydatków na raty leasingowe i użytkowanie pojazdu od kosztów uzyskania przychodu. Zakup na raty to forma finansowania, z jakiej korzystają częściej konsumenci prywatni, np. w ramach leasingu konsumenckiego. Tutaj zasada działania jest podobna, ale z tą różnicą, że stajesz się pełnoprawnym właścicielem pojazdu widniejącym w jego dokumentach.

Jakie są rodzaje leasingu?

Obecnie na rynku wyróżniamy kilka rodzajów leasingu, które w zależności od wybranej formy finansowania różnią się kosztami oraz prawami własności do pojazdu. Najistotniejszy podział leasingów w Polsce to:



leasing operacyjny,

leasing finansowy.

W przypadku leasingu finansowego, warto wiedzieć, że leasingobiorca może wpisać nabytą rzecz do rejestru środków trwałych oraz dokonać odpisów amortyzacyjnych. Wybierając leasing operacyjny, przedmiot, czyli w tym przypadku samochód, będzie amortyzowany bezpośrednio przez leasingodawcę. To podstawowa różnica tych dwóch typów leasingu. Dla swojej firmy musisz wybrać taki, który będzie korzystniejszy przede wszystkim pod względem finansowym oraz podatkowym.

Dodatkowy podział leasingu dzieli go także na takie z wykupem oraz bez wykupu obowiązkowego. Co to oznacza? Otóż leasing bez wykupu to tzw. leasing zwrotny, gdzie po zakończeniu umowy oddajesz auto w ramach rozliczenia do firmy leasingującej i nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów. Leasing może przyjmować też formę leasingu odnawialnego, który polega na oddaniu do leasingodawcy starego pojazdu oraz podpisaniu umowy na zupełnie nowe auto. Istnieje też opcja leasingu z wykupem, gdzie zyskasz prawo do pierwokupu użytkowanego pojazdu w cenie, która została ustalona podczas podpisywania umowy leasingu na auto firmowe lub prywatne.

A może zastanawiasz się, jak działa leasing konsumencki? To umowa cywilnoprawna, która łączy w sobie cechy wynajmu pojazdów oraz kredytu. Dlaczego? Takie rozwiązanie pozwala konsumentom indywidualnym na nabycie nowego pojazdu od dealera bez konieczności posiadania wkładu własnego. Leasing konsumencki to także mniejsza liczba formalności do załatwienia, choć w dalszym ciągu wymagana jest zdolność kredytowa.

Kto może ubiegać się o leasing?

Chcesz już wiedzieć, kto może ubiegać się o leasing? Może to zrobić zarówno klient indywidualny, jak i przedsiębiorca, ale tylko po spełnieniu kilku istotnych warunków. Te są bardzo podobne, jak w przypadku ubiegania się o kredyty gotówkowe lub finansowanie dla firmy. Kluczowe aspekty w tym przypadku to:



zdolność kredytowa,

brak negatywnych wpisów w BIK,

brak innych obciążeń kredytowych, które mogłyby zmniejszyć zdolności finansowe potencjalnego leasingobiorcy,

ukończone co najmniej 18 lat.

W przypadku leasingu przydatny okazuje się także wkład własny. Jeśli utrzymasz go na odpowiednio wysokim poziomie, Twoja rata leasingowa będzie atrakcyjnie niska w skali miesiąca. Niezbędnym minimum w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o leasingi firmowe, jest wkład własny na poziomie 10-20% wartości finansowanego pojazdu.

Oczywiście podczas ubiegania się o leasing – zarówno dla firmy, jak i dla osoby prywatnej – niezbędne będzie posiadanie aktualnych dokumentów tożsamości, a nawet przedstawienie sytuacji finansowej potencjalnego leasingodawcy. Banki i instytucje leasingowe najczęściej wymagają wyciągów z konta bankowego, rozliczeń PIT za ostatni rok oraz zaświadczeń o dochodach.

Czy leasing na firmę się opłaca? Podpowiadamy!

Leasing firmowy opłaca się szczególnie wtedy, kiedy chcesz mocno rozbudować flotę firmowych pojazdów lub po prostu chcesz korzystać z auta bez konieczności wydawania na ten cel sporych środków firmowych. Warto mieć na uwadze fakt, że leasing niesie ze sobą wiele korzyści, a mianowicie:



możliwość skorzystania z odliczeń i ulg podatkowych,

brak konieczności samodzielnego serwisowania pojazdu,

dostęp do nowoczesnych aut praktycznie od ręki.

Ogólnie rzecz biorąc – zarówno leasing konsumencki, jak i firmowy jest dobrą opcją na zdobycie zupełnie nowych pojazdów z opcją „wrzucenia” ich w koszty firmowe, co ograniczy wydatki związane z podatkami odprowadzanymi do Urzędu Skarbowego.

Na rynku można też znaleźć wiele pojazdów poleasingowych, które także można sfinansować w ramach umowy leasingu. Czy jednak warto decydować się na taką opcję? Jeśli chcesz nieco ograniczyć całkowite koszty finansowania i jednocześnie mieć dostęp do aut, które od nowości były serwisowane w ASO, koniecznie postaw na modele poleasingowe. Decydując się na taką opcję, możesz zmniejszyć wydatki związane z użytkowaniem pojazdu w firmie nawet o kilkaset tysięcy złotych, choć tutaj wiele zależy od marki i klasy pojazdu.

Czy leasing pozwala na finansowanie wyłącznie samochodów osobowych?

Warto wiedzieć, że leasingi obejmują nie tylko finansowanie aut, ale także maszyn produkcyjnych i rolniczych. Oprócz powyższych w ramach umowy leasingu możesz zdobyć niezbędny sprzęt potrzebny, np. do prowadzenia działalności gastronomicznej czy sprzęty elektroniczne niezbędne do prac biurowych i informatycznych. Ogólnie rzecz biorąc – możesz sfinansować w postaci leasingu praktycznie wszystko, co tylko chcesz, o ile bank lub firma leasingowa zaakceptuje urządzenie, sprzęt lub pojazd i wyrazi chęć pokrycia kosztów jego zakupu.

Jak wybrać firmę leasingową? Na co zwrócić uwagę?

Wybór odpowiedniej firmy leasingowej to podstawa. Zanim złożysz dokumenty jako potencjalny leasingobiorca i podpiszesz umowę, koniecznie weź pod uwagę takie kwestie, jak:



wysokość oprocentowania,

wymagany wkład własny,

rodzaj leasingu,

typ oprocentowania (zmienne lub stałe),

całkowite koszty finansowania,

wartość końcowego wykupu pojazdu (opcjonalnie),

RRSO,

opinie o leasingodawcy.

Na podstawie analizy powyższych danych będziesz w stanie wybrać najatrakcyjniejsze opcje finansowania dla swojej firmy i nie tylko. Pamiętaj, że przed wyborem leasingodawcy zawsze warto wcześniej znaleźć odpowiedni pojazd, który chcesz sfinansować w ramach umowy leasingowej. To podstawa, aby w ogóle rozpocząć poszukiwania odpowiedniej oferty, która w 100% spełni Twoje oczekiwania.

Gdzie szukać najlepszych ofert leasingów?

Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej ofert leasingu dla firm, a także dla klientów indywidualnych. Najpopularniejsze oferty, które są warte uwagi zawsze możesz znaleźć poprzez samodzielną analizę ofert firm leasingowych, a także w ramach internetowych porównywarek leasingu. Druga opcja wydaje się nieco korzystniejsza, gdyż będziesz w stanie w jednym miejscu porównać najciekawsze formy finansowania, aby finalnie wybrać tę najlepszą.

Podsumowując – leasingi konsumenckie, firmowe, a nawet kredyty samochodowe to różne formy finansowania zakupu pojazdów specjalistycznych oraz samochodów. Warto wybierać takie oferty leasingu, które pozwalają na maksymalne ograniczenie kosztów użytkowania auta, skorzystanie z odliczeń podatkowych, a także możliwość zdobycia najnowocześniejszych pojazdów, jakie tylko są dostępne na rynku. Nie czekaj! Wybierz finansowanie pojazdu, wrzuć je w firmowe koszty i ciesz się nowym autem z minimalnymi kosztami początkowymi.

