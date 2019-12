Otrzymała wielką paczkę od tajemniczego św. Mikołaja. Okazało się, że to Bill Gates

33-letnia Shelby, która nie chciała ujawnić swojego nazwiska, mieszka na terenie stanu Michigan. Amerykanka od lat bierze udział w wymianie prezentów w serwisie RedditGifts.com. Użytkownicy portalu przesyłają sobie paczki nie tylko przed świętami Bożego Narodzenia, ale również w ramach akcji tematycznych takich jak te dla fanów „Gry o tron" czy lat 90. Shelby wzięła udział w wymianie prezentów po raz 95 i z pewnością było to dla niej niezapomniane przeżycie.

Spełnił jej marzenia

Już 17 grudnia 33-latka otrzymała informację o tym, że wkrótce będzie mogła odebrać paczkę od swojego Tajemniczego Mikołaja. „Dostałam powiadomienie, że wysyłka odbyła się z Waszyngtonu. Powiedziałam do męża, że to może od Billa Gatesa” – wspomina Shelby w poście na RedditGifts.com. Chociaż jej uwaga miała żartobliwy charakter, to wkrótce okazała się prawdą. Miliarder wylosował mieszkankę stanu Michigan i wysłał jej ważącą 36 kg paczkę zawierającą upominki doskonale wpisujące się w „listę życzeń” Shelby.

Ta przyłączając się do akcji wspomniała, że jest wielką fanką serialu „Twin Peaks”, książek o przygodach Harry'ego Pottera, a jej ulubioną lekturą jest „Wielki Gatsby”. 33-latka otrzymała nie tylko rękopis ostatniego z tytułów razem z dedykacją od Gatesa, ale również prezenty nawiązujące do jej pozostałych pasji, takie jak czapka, kurtka, słodycze, klocki lego czy akcesoria dla kota.

Jak podaje CNN, rzecznik Reddita potwierdził już, że Bill Gates brał udział w wymianie prezentów. Miliarder włącza się do akcji od 2013 roku.

