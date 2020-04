Jak odblokować telefon z identyfikacją twarzy, będąc w maseczce?

Sprawa jest prosta. Wszystko, co trzeba teraz zrobić, to przesunąć w górę, jeśli nosi się maseczkę. Wówczas pominie się wyświetlanie Face ID i zamiast tego wprowadzi się kod.

Firma Apple wypuściła wersję beta nowego oprogramowania dla iPhone’ów, która ułatwia odblokowanie telefonu bez użycia Face ID i bez zdejmowania maski.

W tej chwili, jeśli ktoś nosi maskę, musi ją podnieść, aby odblokować iPhone’a używając Face ID. W przeciwnym razie występuje niewielkie, ale irytujące opóźnienie między momentem, w którym telefon zda sobie sprawę, że nie widzi twojej twarzy, a momentem, w którym wyświetli ekran do wprowadzenia hasła. Oczywiście, że można po prostu wyłączyć Face ID, ale wtedy będzie się pozbawionym komfortu, gdy będziesz się w domu i bez maski.

W nowym kodzie iOS 13.5 beta 3, który został udostępniony programistom do testów w środę, Apple uprościło proces odblokowywania dla osób noszących maseczki, przenosząc pole kodu dostępu na główny ekran. Wszystko, co trzeba zrobić, to przesunąć w górę, jeśli nosi się maseczkę, a wtedy pominie się wyświetlanie Face ID i zamiast tego wprowadzi kod.

Oznaczać to będzie, że można będzie łatwiej odblokować telefon, wykonując np. płatności mobilne w kasie, zamiast zdejmować maseczkę lub czekać aż wyskoczy ekran z hasłem. Ponieważ wciąż mamy do czynienia z wersją beta, może upłynąć jeszcze kilka tygodni, zanim zostanie uruchomiona ostateczna wersja z włączoną funkcją.

Czytaj także:

Nie będzie nowych flagowych iPhone’ów w terminie?Czytaj także:

Jest nowy iPhone „na czas światowego kryzysu”