Młodzi pracownicy chcą aplikacji firmowych. Rynek oprogramowania biznesowego rośnie

W ubiegłym roku wartość rynku oprogramowania dla biznesu była równa 225 mld dolarów. W porównaniu do 2018 to wzrost aż o 7,5 proc.

Z roku na rok biznes wydaje coraz więcej na zaawansowane systemy IT. Eksperci z IDC szczegółowo przeanalizowali wydatki przedsiębiorstw w 5 segmentach: systemów klasy ERP oraz CRM, a także aplikacji do zarządzania produkcją, łańcuchem dostaw i oprogramowania dedykowanego inżynierom. Z opublikowanego w lipcu podsumowania roku 2019 wynika, że biznes wydał aż 225 mld dolarów na systemy IT. Oznacza to, że globalny rynek oprogramowania dla firm jest wart więcej niż PKB, które wypracowała Grecja.

Duży apetyt na systemy

W ubiegłym roku przedsiębiorcy inwestowali. Eksperci zwracają uwagę, że doskonale widać to po wysokiej dynamice wzrostu wartości projektów cyfrowych. Jak podaje firma analityczna, inwestycje w software były w ubiegłym roku wyższe o średnio o 7,5 proc. niż 2018. – Zaawansowane oprogramowanie jest kluczowe w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Pozwala integrować szereg biznesowych obszarów firmy, automatyzuje i przyspiesza wiele operacji. Jednym słowem – jest motorem biznesu, dostarczającym danych oraz narzędzi niezbędnych do działania w gospodarce cyfrowej – tłumaczy Rafał Orawski, prezes BPSC. – Po pierwszej fali cyfrowej transformacji, przychodzi kolejna. Na tej drugiej fali płyną firmy, które wymieniają lub rozwijają system wdrożony kilka, czy nawet kilkanaście lat temu.