Kolejna awaria Instagrama i Facebooka. Użytkownicy zgłaszają problemy

„Wiemy, że niektórzy z was mogą mieć teraz problemy z korzystaniem z Instagrama. Bardzo nam przykro. Pracujemy, aby wszystko wróciło do normy tak szybko jak to możliwe” – poinformowali przedstawiciele Instagrama na Twitterze. Pierwsze problemy z korzystaniem z serwisu użytkownicy zaczęli zgłaszać przed godz. 21. Internauci skarżą się m.in. na brak możliwości zalogowania. Inni nie mogą korzystać z poszczególnych funkcji, takich jak dodawanie relacji czy odświeżenie głównego kanału.

Użytkownicy zgłaszają problemy również z korzystaniem z Facebooka oraz Messengera. Mają problemy z wysyłaniem wiadomości, a także nawiązaniem połączenia z serwerem.

Globalna awaria Facebooka i Instagrama

Przypomnijmy – zaledwie kilka dni temu, 4 października, w godzinach wieczornych z powodu globalnej awarii przez kilka godzin nie można było korzystać z Facebooka, Instagama oraz Messengera. Amerykańskie media zwracały wówczas uwagę na fakt, że do awarii doszło dzień po głośnym wystąpieniu byłej managerki Facebooka.

