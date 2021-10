Polacy ze StethoMe w finale prestiżowych nagród Design Europa Awards 2021

StethoMe to polski startup założony przez dr Honoratę Hafke-Dys w 2015 roku. Na gali nagród Design Europa Awards 2021 inteligentny stetoskop polskiej firmy znalazł się wśród finalistów w kategorii małych i rosnących firm przyznaną przez europejskie biuro patentowe EUIPO.

StethoMe to inteligentny stetoskop do użycia przez rodziców dzieci zmagających się z astmą i innymi problemami układu oddechowego w celu wcześniejszego wykrycia chorób lub ich postępowania. StethoMe potrafi samodzielnie "osłuchać" pacjenta, następnie wyeliminować niepożądane dźwięki, jakie mogą powstać np. podczas przesuwania urządzenia po skórze, a następnie ocenić plik dźwiękowy w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego i wykryć nieprawidłowości w oddychaniu.

Stetoskop StethoMe został zaprojektowany przez światowej sławy polskiego projektanta Michała Bonikowskiego.

Ludziom spoza branży design kojarzy się głównie z interesującym wyglądem, ale to tylko części prawdy?

Michał Bonikowski: Design jest wszystkim, co jest związane ze stworzeniem produktu. Wygląd to tylko jeden z elementów, oprócz tego mówimy też o projektowaniu i optymalizacji produkcji, ograniczaniu wydatków, skróceniu procesu montażu, zminimalizowaniu ilości komponentów, doborze materiałów pod względem szkodliwości dla środowiska. To także projektowanie pod względem użyteczności i wymyślanie funkcji.

Co było najtrudniejszym albo najciekawszym wyzwaniem przy projektowaniu StethoMe?

Miniaturyzacja, jak zwykle. Każde urządzenie elektroniczne wymaga baterii, elektroniki, tutaj sporo miejsca wymaga np. komora akustyczna, która jest najważniejszym elementem. Projekt przeszedł kilka zmian, początkowo miało być np. też termometrem. Chociaż założenia się zmieniły, to pozostawiłem 36,6 mm wysokości urządzenia, jako odniesienie do idealnej temperatury ciała.

W czym tkwi siła polskiego designu?

W tym, że jesteśmy mistrzami świata w realizowaniu projektów bez pieniędzy. Na Zachodzie budżety na R&D są dziesięć razy większe niż u nas, a mimo to potrafimy znajdować tańsze rozwiązania.

Jakie są dalsze kroki dla StethoMe?

Honorata Hafke-Dys: Teraz chcemy wdrożyć StethoMe na rynek europejski i amerykański. Szukamy inwestora, który pomoże nam przejść certyfikację amerykańskiej FDA i wdrożyć produkt na rynek. To ogromne koszty. Sama certyfikacja FDA to kilkaset tysięcy dolarów. Dodatkowym wyzwaniem jest fakt, że algorytmy, które stosujemy w StethoMe do wykrywania szumów, są tak nowe, że nie da się ich z niczym porównać. Przez to będziemy musieli przejść dłuższą i droższą ścieżkę certyfikacji.

StethoMe otrzymał nagrodę za design, ale stoi za nim zdecydowanie więcej ludzi i technologii. Czy bez pomocy Michała Bonikowskiego osiągnęlibyście taki sukces?

StethoMe powstałby bez Michała, ale pewnie trwałoby to dłużej i nie dałoby takiego efektu "WOW", jaki urządzenie robi teraz.

Czy ta nagroda jest dla was ważna?

Michał Bonikowski: Dla designera to tylko kolejna statuetka na półkę albo dyplom na ścianę. Dla firmy to ogromna pomoc, bo po zdobyciu nagrody gigantycznie rośnie zainteresowanie produktem. Liczę, że po tej nagrodzie StethoMe zyska rozgłos, na jaki zasługuje.

Nagrody Europa Design Awards

Zwycięzcą w kategorii małych i wschodzących firm została firma Relio Labs za profesjonalny, modułowy system oświetlenia Relio 2. Nagrody zostały rozdane w dwóch kategoriach: Industry oraz małe i wschodzące firmy. Do nagród Design Europa Awards 2021 zostali nominowani:

W kategorii Industry:

Actiu Berbegal y Formas za mobilny, składany system biurowy; Assa Abloy za elektroniczną klamkę do drzwi z systemem bezprzewodowej kontroli dostępu; Deere Company za traktory John Deere serii 8; Koncern Philips za przenośny, kompaktowy monitor pacjenta, który ułatwia transport pacjenta.

W kategorii małe i wschodzące firmy:

Firma Knister za przenośny, ekologiczny grill, który powstał w odpowiedzi na rosnące ilości odpadów wynikające z używania jednorazowych grillów; MiniFinder za urządzenie typu wearable w formie inteligentnej opaski, której celem jet czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci oraz osób starszych; Relio Labs za profesjonalny system oświetlenia Relio2, który emituje światło porównywalne do światła słonecznego;

Finaliści zostali wybrani spośród blisko 800 zgłoszeń. Nagrody Europa Desing Awards są przyznawane od 2016 roku co dwa lata. Poprzedni zwycięzcy to:

Firma Thule za wózek dziecięcy do biegania; Caimi Brevetti za panele dźwiękochłonne Flap; Firma Siemens Healthcare za robota medycznego Artis Pheno do przeprowadzania minimalnych zabiegów radiologii i kardiologii interwencyjnej; Firma Marcus P Holding za Air.Go 2.0 automatyczny system do nadawania bagażu na lotniskach.