Facebook z nową funkcją dla Ukraińców. Przypomina też o dodatkowym zabezpieczeniu konta

Meta, właściciel Facebooka, z myślą o użytkownikach z Ukrainy uruchomił nową funkcję, która umożliwia dodatkową ochronę prywatności. Narzędzie „zablokuj profil” („Lock profile”) uniemożliwia osobom, którzy nie są naszymi znajomymi, pobieranie i udostępnianie zdjęcia profilowego i oglądanie postów. Nathaniel Gleicher, szef polityki bezpieczeństwa w Meta, poinformował również, że Facebook buduje „Special Operations Center”, którego celem będzie monitorowanie tego, co dzieje się na Ukrainie. Zatrudnione tam osoby będą mówiły po rosyjsku i ukraińsku, tak by zadający pytanie nie musieli martwić się brakiem znajomości języka angielskiego.

Nie po raz pierwszy Facebook zachęca użytkowników z obszarów znajdujących się w strefie wojny lub zagrożenia do korzystania z opcji blokowania profilu. Latem 2021 roku zachęcał do tego Afgańczyków i miało to związek z przejęciem władzy w kraju przez talibów.

Jak uruchomić opcję blokowania profilu?

Zainteresowani włączeniem funkcji dodatkowej ochrony profilu muszą wybrać opcję „Więcej” („More”), która znajduje się pod imieniem i nazwiskiem. Następnie wybierają „Zablokuj profil” („Lock profile”) i w ostatnim kroku, dla potwierdzenia – „Zablokuj swój profil” („Lock your profile”).

