To nie Bayraktar, ale trafienie tym bardziej imponujące. Jest nagranie

Ukraina kontynuuję kampanię informacyjną pokazującą sukcesy swojej armii. Tym razem portal na Facebooku Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował nagranie z drona pokazujące moment zniszczenia rosyjskiego transportera opancerzonego.

Na początku nagrania widać rosyjski, kołowy transporter opancerzony BTR chowający się pomiędzy jednorodzinnymi domami mieszkalnymi na ukraińskiej wsi. Po chwili w kadr wlatuje mały świecący punkt i uderza w transporter, który eksploduje kulą ognia.

Tym razem nie Bayraktar

Nie jest to nagranie popularnych dronów bojowych Bayraktar TB2, o których Ukraińcy nawet nagrali piosenkę. To prawdopodobnie nagranie z uderzenia pocisku artyleryjskiego. Jest tym bardziej imponujące, że tak precyzyjne uderzenie artylerią jest niezwykle trudne.

„Ukraińscy żołnierze nadal celnie i ekonomicznie niszczą rosyjskich okupantów. Ekonomicznie nie dlatego, że brakuje im amunicji, tylko dlatego, że są mistrzami” – napisał na Facebook SG Sił Zbrojnych Ukrainy. We wpisie zwrócono się też do Rosjan: „Chcecie żyć? Odejdźcie. To lub czeka was niewola”.

Artyleria jest najczęściej używana do pokrycia ogniem dużego wycinka terenu, aby np. powstrzymać nacierające wojska przeciwnika. Idealne trafienie w pojedynczy transporter opancerzony zasługuje na pochwałę, co w facebookowym wpisie zrobił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Dron, z którego nagrane jest uderzenie, służył natomiast do naprowadzenia ognia artyleryjskiego. Do tych celów ukraińska armia używa m.in. produkowanych w Polsce przez firmę WB Electronics dronów FlyEye.

