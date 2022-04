„Zuck dolce” Facebook pracuje nad własną walutą. Znowu

Magazyn „Financial Report” informuje, że Meta, czyli właściciel Facebooka, Instagramu i WhatsAppa, pracuje nad własną cyfrową walutą, którą wewnętrznie nazywana jest „zuck dolcami” (ang. „Zuck Bucks”) od imienia twórcy Facebooka Marka Zuckerberga.

Nowa waluta nie będzie klasyczną kryptowalutą, jak Bitcoin czy Diem, która miała być pierwszą kryptowalutą Facebooka, ale prace nad nią zostały porzucone. Zuck dolce mają służyć do zakupów wewnątrz aplikacji i serwisów należących do Mety, podobnie jak ma to miejsce w grach wideo, np. w „Fortnite”, gdzie za V-dolce gracze mogą kupować graficzne dodatki.

Według „Financial Times” Meta pracuje także nad innymi usługami w technologii NFT. Ma to być m.in. sama możliwość wyświetlania zewnętrznych NFT na Facebooku, oraz dołączanie do zamkniętych grup na podstawie dowodu własności NFT.

Oprócz tego Meta pracuje także nad możliwością dodania specjalnych tokenów, które mogłyby być przyznawane z pozytywny wkład w społeczność grup na Facebooku. „Financial Times” informuje także, że Facebook rozważa wprowadzenie klasycznych usług finansowych, jak drobne pożyczki dla małych przedsiębiorstw.

W komentarzu Facebook odpowiedział, że nie podaje na razie szczegółów dotyczących wspomnianych projektów, a firma w każdym momencie pracuje nad wieloma usługami, z których nie wszystkie mogą zostać wprowadzone.

