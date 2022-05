Będą nowe drony dla polskiej armii. Wyprodukują je krajowe firmy

Już w tym roku do pułków artylerii rozmieszczonych we wschodniej Polsce trafią pierwsze drony polskiej produkcji. W piątek 6 maja szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na dostawę 4 bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym.W znaczącym stopniu zwiększą możliwości prowadzenia działań operacyjnych.

– To jest nowoczesny sprzęt polskiej produkcji. To jest sprzęt, który został opracowany w polskiej firmie, a opracowanie tego sprzętu wynikało również z pozyskiwania doświadczeń związanych z wojną jaka toczy się za naszą wschodnią granicą – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

twitter

W projekt zaangażowane różne podmioty PGZ

Bateryjne moduły bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius przeznaczone będą do prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza z wykorzystaniem rozpoznawczych bezzałogowych statków powietrznych FT-5, wyposażonych w głowice optoelektroniczne umożliwiające rejestrację obrazu, zarówno w świetle dziennym jak i z wykorzystaniem termowizji.

W skład bateryjnego modułu wejdą: wyrzutnie, wozy dowodzenia, amunicyjne i obsługi technicznej oraz zapas uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych Gladius.

Stronami zatwierdzonej dziś umowy jest Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję Uzbrojenia oraz WB Electronics S.A. Obecny na konferencji prezes zarządu grupy WB Electronics Piotr Wojciechowski podkreślił, że projekt Gladius to złożony technologicznie system, wykonany w całości w polskich zakładach. W produkcji tego systemu będzie brało udział wiele zakładów z grupy WB, spółki należące do PGZ oraz inne podmioty, których doświadczenie i zdolności będą przydatne w produkcji.

– Należy pamiętać o tym, że to przede wszystkim nasze siły zbrojne są odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Interoperacyjność jest niezwykle ważna, ale podstawową rzeczą jest odporność i wola walki. Wszystko to, zdarzyło się na Ukrainie. Ukraina bardzo dzielnie opiera się inwazji rosyjskiej i dzięki temu otrzymuje wsparcie wolnego świata, wsparcie Zachodu. Polskie siły zbrojne muszą być przygotowane na to, żeby właśnie mieć taką odporność, żeby były gotowe do stawienia czoła agresorowi – dodał minister Błaszczak.

Pierwsze dostawy elementów wchodzących w skład bateryjnych modułów Gladius zostaną zrealizowane już w 2022 r.

Czytaj też:

„Scenariusze użycia broni atomowej są jasno opisane”. Czy Rosja użyje broni atomowej na Ukrainie?