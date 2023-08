Nowe bioniczne protezy czują temperaturę. Tak będzie wyglądać przyszłość

Nowoczesne materiały i wytrwała praca inżynierów mogą pomóc powrócić do normalności osobom po amputacjach. Naukowcy wykonali zaś ostatnio niemałe postępy w budzącym podziw projekcie – protezy potrafiącej odczuwać temperaturę i inne cechy dotykanych materiałów.

Bioniczne protezy szansą na odzyskanie dawnej sprawności

Najnowsze badania nad bionicznymi protezami przeprowadziła szwajcarska instytucja naukowa EPFL. W ramach testów siedemnaście osób zostało zaopatrzone w eksperymentalną protezę ręki MiniTouch, która miała specjalne elektrody termiczne. Te były podłączane do pozostałego po amputacji fragmentu ramienia.

Uczestnicy badania mieli następnie za zadanie raportować, co odczuwają. Jak się okazało byli w stanie określić ciepło przedmiotów dotykanych robotyczną ręką. Co więcej, udało im się także rozpoznawać różne materiały „na dotyk”, w tym odróżnić miedź od plastiku czy szkła.

– Kiedy dotykam mojego kikuta ręką, czuje mrowienie tam, gdzie była moja dłoń – to moja fantomowa dłoń. Ale odczuwanie temperatury to coś zupełnie innego, coś bardzo ważnego i… pięknego – komentuje Francesca Rossi, jedna z uczestniczek badania.

Jak dodaje, odczucia temperatury i faktury wydają się przybliżać ja do odczucia, jakby proteza była jej faktyczną utraconą ręką. – Temperatura to bardzo miłe uczucie. W pełni czuję moją fantomową kończynę. Dzięki temu nie wydaje się już ona „fantomowa”. To tak, jakby moja kończyna wróciła – dodaje Rossi.

Jak działa bioniczna proteza?

Badacze z EPFL wykorzystują tu wcześniejsze ustalenia nauki. Jak się okazuje, osoby po amputacjach są w stanie odczuwać wiele różnych doznań w części ciała, którą stracili. To właśnie rzeczy takie zmienne jak temperatura.

Specjalnie przygotowane palce bionicznej kończyny przekazują odpowiednie sygnały do pozostałego przedramienia, a następnie odczucie promieniuje do fantomowej kończyny. Dzięki temu badany może czuć się tak, jakby to fantomowy palec rzeczywiście czuł ciepło lub zimno danego obiektu.

