Miliony Polaków na tym skorzystają. Aktualizacja popularnej aplikacji

Choć aktualizacja nie wprowadza nowych dokumentów ani usług, to przynosi szereg usprawnień, które zwiększają komfort użytkowania. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

mObywatel. Nowa wersja już w Google Play i App Store

Twórcy aplikacji mObywatel konsekwentnie pracują nad jej rozwojem, dostarczając kolejne funkcje i naprawiając uciążliwe błędy. Najnowsza aktualizacja dostępna w Google Play i App Store to kolejny krok ku poprawie działania aplikacji. Jedną z ważniejszych nowości jest poprawiony onboarding, czyli proces wprowadzenia do aplikacji, który teraz ma bardziej intuicyjny i przystępny wygląd.

Powiadomienia. Co się zmienia?

Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość zarządzania powiadomieniami push. Użytkownicy mogą teraz oznaczać powiadomienia jako przeczytane lub nieprzeczytane, co ułatwia kontrolowanie bieżących informacji. Choć może się to wydawać drobną zmianą, to naprawdę usprawnia codzienne korzystanie z aplikacji.

Rozszerzenie funkcji „Moje Pojazdy”

Aktualizacja przyniosła także istotne zmiany w usłudze "Moje Pojazdy". Dzięki nowym funkcjom właściciele i współwłaściciele pojazdów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Pojazdów mogą teraz sprawdzić dodatkowe informacje, takie jak data badania technicznego oraz powód wydania wtórnika dokumentu. Te udogodnienia z pewnością okażą się przydatne, szczególnie dla osób, które często korzystają z tej funkcji.

mObywatel – jakie nowości w przyszłości?

Rozwój aplikacji mObywatel nie zwalnia tempa. Ministerstwo Cyfryzacji oraz Centralny Ośrodek Informatyki pracują nad kolejnymi usprawnieniami, które wkrótce mogą się pojawić. Wśród nich znajdziemy m.in.: