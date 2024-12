Plush i Łatwogang wypuszczają starter… ze stopą Łatwoganga. Nakład mocno limitowany!

Brzmi nierealnie i jakby poza zasięgiem? A jednak! Plush ogarnął to na luzie. Łatwogang dopiero co dojechał do Afryki rowerem, a już za namową Miśka szykuje się do kolejnej akcji. Do salonów Relay i Inmedio trafił właśnie specjalny starter Plush x Łatwogang z wizerunkiem słynnej stopy Łatwoganga. Razem z nim rusza mega konkurs. Do 100 osób, którym uda się kupić limitowany starter, na nowy numer zadzwoni Łatwogang i porozmawia na zaproponowany przez nie temat.

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie?

Po pierwsze – kupić i aktywować limitowany starter Plusha Na Kartę. Raczej nie da się go pomylić – widnieje na nim (jakżeby nie inaczej) zdjęcie najsłynniejszej stopy w Polsce. BTW – na starterze jest też paczka aż 6900 GB do wykorzystania przez rok, dzięki czemu można obejrzeć cały internet. Plush np. śledzi poczynania pewnego szalonego gościa. Następnie – zeskanować kod QR i napisać, o czym chce się pogadać z Łatwo.

Proste, prawda? Łatwogang wybierze aż 100 najciekawszych zgłoszeń i w styczniu zadzwoni do ich autorów.

Konkurs trwa do 22 grudnia, a wszystkie szczegóły dostępne są w regulaminie na stroniewww.plushxlatwogang.pl