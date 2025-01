Chat GPT nie działa. Tysiące zgłoszeń od użytkowników

Strona internetowa zapewniająca dostęp online do popularnego Chatu GPT w czwartek 23 stycznia na chwilę przestała działać. Awaria miała miejsce około godziny 13 czasu polskiego, co dobrze widać na wykresie zgłoszeń w serwisie downdetector.com. Co ciekawe, w tym samym czasie nadal działały strony internetowe firmy Open AI, która odpowiada za Chat GPT.

W tym samym czasie zgłaszano też problemy z innymi usługami Open AI. Nie działały modele GPT-4o oraz GPT-4o mini. Niektórzy użytkownicy zaznaczali, że nie otwierają im się strony internetowe chatgpt.com i chat.com. Inni zauważali, że Chat GPT nie odpowiada na ich pytania. Nie reagowały również aplikacje stworzone dla obsługi tego modelu.

Nie byłaby to pierwsza awaria Chatu GPT. W ostatnich kilku tygodniach zdarzały się krótkie przerwy w działaniu usługi. Największa miała miejsce w grudniu, kiedy w Stanach Zjednoczonych doszło do poważnej awarii, skutkującej również błędami pozostałych usług Open AI.

Wielki sukces Chatu GPT i późniejsze problemy

Uruchomiony prototypowo 30 listopada 2020 roku chatbot szybko zdobył wielką popularność i stał się użytecznym narzędziem. Dzięki olbrzymim zbiorom danych potrafił nie tylko prowadzić rozmowę, ale też dawać porady z różnych obszarów wiedzy. Już po 5 dniach miał milion użytkowników, a po 2 miesiącach działania osiągnął pułap 100 milionów.

Z czasem jednak naukowcy zauważyli, że Chat GPT „głupieje”. GPT-4 z czasem odpowiadała na zadane pytania coraz gorzej i gorzej. Na przykład podczas rozpoczęcia testów w marcu 2023 roku ChatGPT rozpoznawał liczby pierwsze z celnością 97,6 procent. W czerwcu 2024 roku oblał praktycznie cały test – poprawnie rozpoznał zaledwie 2,4 proc. zadanych liczb.

Autorzy badania nie mieli pojęcia, dlaczego czatbot pogorszył swoje wyniki w tak znacznym stopniu. Na X sugerowano, że może to być kwestia strategii OpenAI. Odpowiedzi w modelu GPT-4 są udzielane dużo szybciej niż w poprzednich wersjach. Czy firma wybrała szybkość ponad dokładność? Obecnie nie mamy pewności.

