Najpopularniejsze smartfony 2026. Jeden z liderów ledwo się zmieścił w rankingu

Firma Counterpoint Research opublikowała nowy ranking najlepiej sprzedających się smartfonów na świecie w pierwszym kwartale 2026 roku. Lider zestawienia raczej nikogo nie zaskakuje. Największą popularnością cieszył się podstawowy model iPhone 17.

Urządzenie osiągnęło 6 proc. udziału w globalnej sprzedaży smartfonów. Apple wyraźnie umocniło swoją pozycję dzięki zmianom wprowadzonym w nowej generacji telefonów. Użytkownicy docenili między innymi większy ekran z obsługą technologii ProMotion oraz ulepszenia, które wcześniej były zarezerwowane głównie dla modeli Pro.

Apple zajęło całe podium rankingu

Drugie miejsce przypadło modelowi iPhone 17 Pro Max, który zdobył 5 proc. udziału w sprzedaży. Tuż za nim uplasował się iPhone 17 Pro. Oznacza to, że trzy pierwsze pozycje zestawienia należą wyłącznie do Apple.

Modele z serii iPhone 17 przyciągnęły klientów odświeżonym wyglądem i dodatkowymi funkcjami. Mimo wysokich cen zainteresowanie nimi pozostało bardzo duże.

W pierwszej dziesiątce nie zabrakło także starszego modelu iPhone 16, który nadal utrzymuje mocną pozycję na rynku.

Samsung stawia na tańsze modele Galaxy A

Choć Apple zdominowało podium, Samsung również zaznaczył swoją obecność w rankingu. Koreański producent wprowadził do pierwszej dziesiątki kilka modeli z popularnej serii Galaxy A.

Na czwartym i piątym miejscu znalazły się Galaxy A07 5G oraz Galaxy A17 5G. W dalszej części zestawienia pojawiły się kolejne średniopółkowe smartfony tej linii.

Ranking pokazuje wyraźnie, że dla Samsunga to właśnie tańsze urządzenia pozostają głównym motorem sprzedaży. Co ciekawe, w zestawieniu zabrakło flagowych modeli z serii Galaxy S.

Xiaomi z jednym modelem w TOP 10

W pierwszej dziesiątce znalazł się tylko jeden smartfon spoza Apple i Samsunga. Ostatnie miejsce przypadło budżetowemu modelowi Xiaomi Redmi A5.

To pokazuje, jak silną pozycję na globalnym rynku mają obecnie dwie największe marki. Apple utrzymuje dominację w segmencie premium, natomiast Samsung skutecznie przyciąga klientów telefonami ze średniej i niższej półki cenowej.

Rynek smartfonów wyraźnie się zmienia

Najnowszy ranking Counterpoint Research pokazuje, że użytkownicy coraz częściej wybierają urządzenia oferujące dobry stosunek możliwości do ceny lub sprawdzone modele premium.

Apple umacnia swoją pozycję dzięki rozwijaniu podstawowych wersji iPhone’ów, które coraz mniej odstają od wariantów Pro. Samsung natomiast skutecznie utrzymuje wysoką sprzedaż dzięki serii Galaxy A, która pozostaje jednym z najważniejszych filarów marki.

