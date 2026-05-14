Smartfon rozładowuje się za szybko? Większość użytkowników nie sprawdza tych ustawień

Coraz więcej użytkowników smartfonów zauważa, że bateria rozładowuje się szybciej niż kiedyś. W wielu przypadkach winne są funkcje działające w tle, o których większość osób nawet nie pamięta. Mogą one zużywać energię nawet wtedy, gdy wydaje się, że zostały wyłączone.

Dotyczy to zarówno telefonów z systemem Android, jak i urządzeń Apple. Smartfony potrafią stale wykonywać część operacji w tle, aby szybciej łączyć się z siecią i dokładniej określać lokalizację użytkownika.

Ukryte skanowanie Wi-Fi i Bluetooth zużywa energię

Jednym z największych „pożeraczy” baterii jest skanowanie sieci Wi-Fi oraz urządzeń Bluetooth w tle. Telefon może automatycznie wyszukiwać dostępne sieci i sprzęty nawet wtedy, gdy użytkownik wyłączył moduły z poziomu podstawowych ustawień.

Funkcja ta pomaga aplikacjom lokalizacyjnym oraz poprawia szybkość łączenia z urządzeniami. Jednocześnie prowadzi jednak do większego zużycia energii, zwłaszcza gdy korzystamy z wielu aplikacji wykorzystujących geolokalizację.

Słaby zasięg także skraca czas pracy telefonu

Na żywotność baterii wpływa również jakość sygnału sieci komórkowej. Gdy telefon znajduje się w miejscu o słabym zasięgu, urządzenie intensywnie próbuje znaleźć stabilne połączenie z siecią.

To powoduje większe zużycie energii i szybsze rozładowywanie baterii. Problem szczególnie często pojawia się w górach, pod ziemią, w piwnicach czy budynkach z grubymi ścianami.

Jak wydłużyć czas pracy baterii?

Eksperci wskazują kilka prostych sposobów, które mogą pomóc wydłużyć działanie smartfona na jednym ładowaniu. Warto przede wszystkim sprawdzić ustawienia odpowiedzialne za skanowanie Wi-Fi i Bluetooth w tle oraz wyłączyć je, jeśli nie są potrzebne.

Pomocne mogą być także inne działania:

zmniejszenie jasności ekranu,

włączenie automatycznej regulacji jasności,

wyłączanie niepotrzebnych aplikacji działających w tle,

korzystanie z trybu oszczędzania energii,

ograniczenie dostępu do lokalizacji dla wybranych aplikacji,

regularne aktualizowanie systemu i aplikacji.

Niektóre funkcje działają cały czas

Wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy, że nowoczesne smartfony stale wykonują różne procesy w tle. Im więcej aplikacji korzysta z lokalizacji, Bluetooth czy sieci Wi-Fi, tym szybciej bateria może się wyczerpywać.

Dlatego regularne sprawdzanie ustawień telefonu i ograniczanie zbędnych funkcji może realnie wydłużyć czas pracy urządzenia bez konieczności częstego ładowania.

