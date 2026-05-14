Smartfon rozładowuje się za szybko? Większość użytkowników nie sprawdza tych ustawień

Coraz więcej użytkowników smartfonów zauważa, że bateria rozładowuje się szybciej niż kiedyś. W wielu przypadkach winne są funkcje działające w tle, o których większość osób nawet nie pamięta. Mogą one zużywać energię nawet wtedy, gdy wydaje się, że zostały wyłączone.
Dotyczy to zarówno telefonów z systemem Android, jak i urządzeń Apple. Smartfony potrafią stale wykonywać część operacji w tle, aby szybciej łączyć się z siecią i dokładniej określać lokalizację użytkownika.
Ukryte skanowanie Wi-Fi i Bluetooth zużywa energię
Jednym z największych „pożeraczy” baterii jest skanowanie sieci Wi-Fi oraz urządzeń Bluetooth w tle. Telefon może automatycznie wyszukiwać dostępne sieci i sprzęty nawet wtedy, gdy użytkownik wyłączył moduły z poziomu podstawowych ustawień.
Funkcja ta pomaga aplikacjom lokalizacyjnym oraz poprawia szybkość łączenia z urządzeniami. Jednocześnie prowadzi jednak do większego zużycia energii, zwłaszcza gdy korzystamy z wielu aplikacji wykorzystujących geolokalizację.
Słaby zasięg także skraca czas pracy telefonu
Na żywotność baterii wpływa również jakość sygnału sieci komórkowej. Gdy telefon znajduje się w miejscu o słabym zasięgu, urządzenie intensywnie próbuje znaleźć stabilne połączenie z siecią.
To powoduje większe zużycie energii i szybsze rozładowywanie baterii. Problem szczególnie często pojawia się w górach, pod ziemią, w piwnicach czy budynkach z grubymi ścianami.
Jak wydłużyć czas pracy baterii?
Eksperci wskazują kilka prostych sposobów, które mogą pomóc wydłużyć działanie smartfona na jednym ładowaniu. Warto przede wszystkim sprawdzić ustawienia odpowiedzialne za skanowanie Wi-Fi i Bluetooth w tle oraz wyłączyć je, jeśli nie są potrzebne.
Pomocne mogą być także inne działania:
- zmniejszenie jasności ekranu,
- włączenie automatycznej regulacji jasności,
- wyłączanie niepotrzebnych aplikacji działających w tle,
- korzystanie z trybu oszczędzania energii,
- ograniczenie dostępu do lokalizacji dla wybranych aplikacji,
- regularne aktualizowanie systemu i aplikacji.
Niektóre funkcje działają cały czas
Wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy, że nowoczesne smartfony stale wykonują różne procesy w tle. Im więcej aplikacji korzysta z lokalizacji, Bluetooth czy sieci Wi-Fi, tym szybciej bateria może się wyczerpywać.
Dlatego regularne sprawdzanie ustawień telefonu i ograniczanie zbędnych funkcji może realnie wydłużyć czas pracy urządzenia bez konieczności częstego ładowania.
