Xi Jinping rusza po władzę nad AI. Stawką jest nowy globalny porządek

Podczas World Artificial Intelligence Conference w Szanghaju Xi Jinping przedstawił chińską wizję globalnego zarządzania sztuczną inteligencją. Mówił o otwartości, współpracy, bezpieczeństwie, kontroli człowieka nad AI, potrzebie regulacji, systemach wczesnego ostrzegania oraz konieczności tworzenia wspólnych międzynarodowych standardów. Podkreślił również rolę ONZ i potrzebę ograniczania globalnego podziału technologicznego.

Na pierwszy rzut oka brzmi to bardzo rozsądnie. I część tych postulatów rzeczywiście taka jest. Problem polega na tym, że w geopolityce nigdy nie wystarczy słuchać tylko tego, co państwo mówi. Trzeba również analizować, dlaczego mówi to właśnie teraz i jaki interes chce dzięki temu osiągnąć.

AI staje się elementem potęgi państwa