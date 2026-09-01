Xi Jinping rusza po władzę nad AI. Stawką jest nowy globalny porządek

Kiedy przywódca Chin poświęca znaczną część swojego wystąpienia sztucznej inteligencji, bezpieczeństwu, standardom technicznym i globalnym zasadom zarządzania AI, nie traktowałbym tego jako kolejnej konferencyjnej deklaracji. To jest komunikat strategiczny.
Podczas World Artificial Intelligence Conference w Szanghaju Xi Jinping przedstawił chińską wizję globalnego zarządzania sztuczną inteligencją. Mówił o otwartości, współpracy, bezpieczeństwie, kontroli człowieka nad AI, potrzebie regulacji, systemach wczesnego ostrzegania oraz konieczności tworzenia wspólnych międzynarodowych standardów. Podkreślił również rolę ONZ i potrzebę ograniczania globalnego podziału technologicznego.
Na pierwszy rzut oka brzmi to bardzo rozsądnie. I część tych postulatów rzeczywiście taka jest. Problem polega na tym, że w geopolityce nigdy nie wystarczy słuchać tylko tego, co państwo mówi. Trzeba również analizować, dlaczego mówi to właśnie teraz i jaki interes chce dzięki temu osiągnąć.
AI staje się elementem potęgi państwa
Źródło: Wprost
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