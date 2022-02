Nowe oszustwo „na inwazję”. Link do nagrania rosyjskiego ataku ma wykradać dane

We wtorek 22 lutego pracownicy CERT Polska ostrzegli internautów przed nowym sposobem na kradzież cennych danych. „Uwaga! Od kilku dni obserwujemy na Facebooku posty o rzekomych materiałach wideo przedstawiających inwazję wojsk rosyjskich na Ukrainę. Dołączany jest do nich link, który kieruje do strony wyglądającej jak serwis informacyjny, z artykułem zawierającym wspomniany film” – możemy przeczytać w wiadomości na Twitterze.

Jak piszą dalej eksperci od cyberbezpieczeństwa, „przy próbie jego obejrzenia, wyświetla się fałszywy panel logowania do naszego konta. Przejęte w ten sposób konta wykorzystywane są do dalszej dystrybucji postów w ramach różnych grup na Facebooku, lub wyłudzania środków finansowych”.

„Przypominamy, że 21 lutego 2022 roku o 21:00 został ogłoszony trzeci stopień alarmowy w cyberprzestrzeni RP: CRP-CHARLIE. Mimo że alarm dotyczy głównie administracji publicznej, jest to dobry moment na podniesienie swojej czujności na różnego rodzaju kampanie phishingowe” – informują pracownicy CERT Polska.

CERT Polska działa w strukturach NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) – instytutu badawczego prowadzącego działalność naukową, krajowy rejestr domen.pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne. CERT Polska to pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty (z ang. Computer Emergency Response Team).

Kryzys rosyjsko-ukraiński

