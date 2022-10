Emerytka oszukana... na kosmonautę. Oszust wyłudził pieniądze „by wrócić na Ziemię”

Czasem prawda bywa dziwniejsza niż fikcja. Jak przekazały lokalne media, 65-letnia kobieta z Japonii dała się owinąć wokół palca internetowemu oszustowi. Ten podawał się za… rosyjskiego kosmonautę, obecnie przebywającego na International Space Stadion. A to dopiero początek jego przebojowej historii.

Seniorka z Japonii oszukana „na rosyjskiego kosmonautę”

Oszustwa „na wnuczka” czy „na policjanta” znają seniorzy z wielu krajów, ale przekręt „na kosmonautę” był tak egzotyczny, że najwyraźniej zadziałał. Oszust znalazł swoją ofiarę na Instagramie, po czym szybko zaczął opowiadać jej swoją historię.

Podawał się za kosmonautę rosyjskiego pochodzenia, który kontaktuje się z kobietą z prośbą o pomoc. Przerwy w komunikacji tłumaczył zaś faktem, że w kosmosie… jest słaby zasięg GSM. Potem szybko przyznał, że do ofiary czuje coś więcej.

Oszust „kosmonauta” wyłudził miliony jenów

„Nawet gdy powiem to tysiąc razy, to będzie za mało. Ale będę mówił wciąż — kocham Cię. Chce z Tobą zacząć nowe życie w Japonii” – pisał do kobiety na japońskim komunikatorze LINE.

Jest tylko jeden problem, biedak nie miał pieniędzy, by wrócić na Ziemię. Swojej wybrance powiedział, że ta musi za niego opłacić koszt rakiety i dodatkowe koszty lądowania na terytorium Japonii.

To wszystko oczywiście bzdury, nastawione na wyłudzenie pieniędzy od seniorki. Łącznie oszust odebrał kobiecie 4,4 miliony jenów, czyli blisko 150 tys. złotych. Pięć przelewów wyłudził w nieco poniżej miesiąca. Przy kolejnej prośbie kobieta zwątpiła w szczere intencje „kosmonauty” i powiadomiła służby.

Co ciekawe, wydaje się, że oszuści korzystają z historyjki już kolejny raz. Wcześniej głośna stała się podobna sprawa, gdzie ok. 40-letnia kobieta także została zaczepiona na Instagramie przez osobę podającą się za kosmonautę z Rosji. Gdy przestępca zaproponował jednak zmianę aplikacji do czatowania – kobieta stała się podejrzliwa i zgłosiła sprawę.

