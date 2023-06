Amerykańska armia da się zhakować Polakom. Zrobią włam do satelity

Już niedługo grupy hakerów z całego świata będą miały okazję przejąć amerykańskiego satelitę wojskowego. Nie są to jednak niebezpieczni przestępcy, a ekserci legalnie testujący luki bezpieczeństwa. Wśród nich jest m.in. zespół z Polski.

Ćwiczenia DEFCON – „Poland can into Space” spróbuje zhakować satelitę z USA

Już w sierpniu wystartuje kolejna edycja ćwiczeń DEFCON. W ramach szeroko zakrojonych działań zaplanowany jest także konkurs dla hakerów – Hack-A-Sat 4. Jak wskazuje nazwa, polega on na próbach złamania zabezpieczeń militarnego satelity Moonlighter.

Nie są to jednak typy spod ciemnej gwiazdy, a tzw. biali hakerzy (ang. white-hat hackers). Termin ten oznacza specjalistów od cyberbezpieczeństwa, którzy prowadzą legalne testy zabezpieczeń za zgodą właścicieli systemu. Dzięki temu wykryć można luki i przeoczenia, zanim dojdzie do niebezpiecznego ataku hakerów w „czarnych kapeluszach”.

Proces zbierania i selekcji grup hakerskich przez armię USA trwał aż cztery lata. Rękawicę podjęło 380 grup z całego świata, lecz wojskowi przyznali zgody jedynie ośmiu. Wśród nich znalazł się zespół z Polski, posługujący się znaną z memów nazwą „Poland can into Space”. Nasi rodacy rywalizować będą z grupami z Ameryki, Niemiec, Włoch i Australii.

Moonlighter – nowy satelita USA ma być odporny na ataki

Będący celem ataku Moonlighter to nowoczesne cudo militarnej myśli technologicznej, stworzone przez The Aerospace Corporation, the Air Force Research Laboratory oraz U.S. Space Systems Command. Satelita wyleciał na orbitę zaledwie 6 czerwca 2023 roku, na pokładzie rakiety SpaceX.

Jednostka została obmyślona specjalnie jako cel ataku dla hakerów white hat. To jednak pierwszy raz, gdy specjaliści będą próbować włamać się do urządzenia, które faktycznie krąży obecnie na orbicie Ziemi. Organizowane od 2020 roku ćwiczenia Hack-A-Sat od 1 do 3 polegały na kontrolowanych włamaniach do sprzętu znajdującego się na powierzchni naszej planety.

