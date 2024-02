Sztuczna inteligencja w służbie policji. Pomoże wykryć dowody przestępstw

Sztuczna inteligencja znajduje coraz więcej profesjonalnych zastosowań w najrozmaitszych dziedzinach życia. Zaawansowane modele SI nie stanowią już wyłącznie naukowej ciekawostki, przy pomocy której w sieci generuje się obrazy na potrzeby memów, lecz sprawdzają się przy okazji wielu specjalistycznych zadań.

W bardzo niedalekiej przyszłości z możliwości oferowanych przez sztuczną inteligencję będzie korzystać policja przyszłości, która niczym w filmach science-fiction zaprzęgnie zaawansowaną technologię do analizy nagrań wideo, a wkrótce potem być może również do analizy obrazu rejestrowanego przez kamery w czasie rzeczywistym. Informacja dla wszelkich sceptyków jest taka, że to dzieje się już na naszych oczach, bowiem z dobrodziejstw sztucznej inteligencji zaczął niedawno korzystać jeden z departamentów policji w Stanach Zjednoczonych.

Policja korzysta ze sztucznej inteligencji

W departamencie policji Paterson w stanie New Jersey stwierdzono, że tamtejsza siła ludzkich umysłów ma coraz większe problemy z analizą nagrań wideo rejestrowanych przez kamery zamontowane na policyjnych mundurach. Materiału jest już tak dużo, że rzetelne przeanalizowanie ich przez pracowników policji, nawet gdyby zatrudniono do tego całe sztaby ludzi, okazuje się zadaniem wręcz niemożliwym do zrealizowania.

Według danych firmy Axon, producenta rejestratorów obrazu wykorzystywanych przez amerykańskich policjantów, całkowita baza danych dostarczonych przez tamtejszych funkcjonariuszy od momentu wdrożenia tego rozwiązania to już ponad 100 petabajtów. W związku z tym problemem policja z New Jersey postanowiła nawiązać współpracę z amerykańskim startupem Truleo, który swoje rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję będzie dostarczał teraz na potrzeby nagrań zarejestrowanych przez funkcjonariuszy.

Sztuczna inteligencja wykryje dowody przestępstw

Od teraz mundurowi ze wspomnianego wcześniej departamentu będą wspierani przez sztuczną inteligencję, która w oparciu o maszynową analizę dźwięku i obrazu z policyjnych nagrań wykryje m.in. poważne przestępstwa, takie jak użycie siły czy broni, a także drobniejsze wykroczenia, jak chociażby dość powszechne używanie wulgaryzmów czy zakłócanie porządku.

Co więcej, w obliczu pogłębiającego się problemu braku chętnych osób do pracy w policji, z tego typu rozwiązań zamierza korzystać coraz więcej departamentów policji w Stanach Zjednoczonych. Z coraz większymi brakami kadrowymi boryka się też polska policja, dlatego nie powinno nas to zdziwić, jeśli w mniej lub bardziej odległej przyszłości również sięgnie ona po sztuczną inteligencję.

