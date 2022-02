Koniec płatności bezdotykowych w Rosji. Google i Apple odcinają usługi

Jeśli ktoś w Rosji używał telefonu do płatności bezdotykowych, to od dziś może o tym zapomnieć. Apple i Google poinformowały, że zawieszają działanie swoich usług w rosyjskich bankach. Utrudnienia będą dotyczyły klientów takich banków, jak VTB, Sovcombank, Otkritie, Novikombank i Promsvyazbank. Jednak problemy nie będą dotyczyły wyłącznie płatności telefonami. Bezużyteczne za granicą będą właściwie też karty płatnicze tych klientów za granicą. Niemożliwe będzie wykonywanie nimi jakichkolwiek transakcji.

Rosja odcięta od systemu SWIFT

Sytuacja na rosyjskim rynki i problemy banków to efekt sankcji, które zostały nałożone na Rosję przez państwa Zachodu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen mówiła, że celem jest całkowity paraliż rosyjskiej gospodarki.

– Rekomenduję liderom Europejskim, abyśmy podjęli następujące działania: Odcięcie określonej liczby rosyjskich banków od systemu SWIFT. To sprawi, że będą one odłączone od międzynarodowego systemu finansowego. SWIFT jest dominującym systemem bankowym. Odcięcie od niego doprowadzi do odcięcia banków od większości ich światowych transakcji. W sposób skuteczny zablokuje rosyjski eksport i import – tłumaczyła.

– Dzisiejsza sytuacja z kursem rubla, ta panika, która została wywołana w Moskwie, nagłe wypłacanie środków z bankomatów, pokazuje, że sankcje całego wolnego świata działają – powiedział dziś po spotkaniu w BBN rzecznik rządu Piotr Müller.

Czym jest system SWIFT?

SWIFT, czyli Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej, to niezależna od rządów organizacja, która powstała w 1973 roku. Dziś to jedna z najważniejszych instytucji finansowych na świecie, abank, który nie ma dostępu do sieci SWIFT, praktycznie nie może działać na światowych rynkach. Aktualnie w systemie przelewów SWIFT działa około 8 tysięcy instytucji finansowych z ponad 200 państw świata. Dziennie realizowanych jest za jego pośrednictwem ponad 40 mln transakcji.

Czytaj też:

Szwajcaria nakłada sankcje na Rosję