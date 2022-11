Zwrot akcji w kryptowalutach. Binance nie kupi FTX – tokeny jak rollercoaster

W branży kryptowalutowej czarna środa przerodziła się w czarny czwartek. Na rynku trwa ogromna wyprzedaż aktywów, a popularne kryptowaluty cały czas zachowują się bardzo niestabilnie. Wszystko przez rozpad umowy wykupu FTX przez Binance.

Rozpad umowy Binance i FTX – rynek kryptowalut reaguje

Jak pisaliśmy wcześniej, wyprzedaż na rynku rozpoczęła się od wiadomości o możliwej utracie płynności przez dużą giełdę kryptowalut FTX. Sytuację próbował ratować lider branży – Binance. Firma wstępnie zapowiedziała wykupienie konkurenta, który od pewnego czasu deptał jej po piętach.

Ostateczne Binance wydało jednak w czwartek ważne oświadczenie. Po wstępnym sprawdzeniu sytuacji FTX – między innymi w procesie due diligence, przy sprawdzaniu ksiąg i raportów finansowych – Binance wycofał się z zakupu. Najprawdopodobniej oznacza to więc utratę płynności, a nawet upadek drugiej giełdy kryptowalutowej w branży.

Binance nie kupi FTX – kurs Bitcoin i Ethereum niezwykle niestabilny

We Wprost.pl uważnie obserwujemy dramatyczny rozwój sytuacji na rynku kryptowalut. Grafy wyceny popularnych tokenów przypominają jednak kolejkę górską.

Bitcoin (BTC) ok.17:30 w środę wart był 17 190 dolarów. Już o 8:30 w czwartek jeden token można było kupić za 16 739 dolarów. Następnie waluta dalej pikowała, osiągając 16,299 dolarów ok. 12:20. Po południu obserwujemy zaś dynamiczny wzrost wartości tego krypto.

Ok. 14:30 jeden Bitcoin wart był 16 568 dolarów. Już pięć minut później jego wartość wzrosła do poziomu 17 330. To wzrost o niemałe 762 dolary. W momencie pisania tych słow (15:09) wycena to 17 465 dolarów.

Ethereum (ETH) również osłabło w ostatnim czasie, choć tu sytuacja wydaje się bardziej stabilna. W środę o 17:30 krypto było warte 1 170 dolarów. Dziś o 8:30 kurs wynosił 1 190 dolarów. Od tego czasu wartość tokena to rosła, to znów malała. Ok. 14:30 i tu obserwowaliśmy nagły przyrost relatywnej wartości – w 5 minut z 1 199 dolarów do 1273 dolarów. ETH osiągnął szczyt 1 291 na pięć minut przed 15:00. Obecnie wydaje się zaś rozpoczynać spadek.

Orientacyjnie – Bitcoin w tydzień stracił 13,28 proc. wartości. Na przestrzeni ostatniej doby zaczyna nadrabiać stratę z czwartkowego poranka (-0,78 proc. na 15:15). Ethereum w tydzień straciło 16,21 proc. W ostatnich 24h odwraca sytuacje z rana i zyskało już 5,86 proc. w dobę.

