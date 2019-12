Tomasz Zubilewicz zapowiada „problemy z transportem zwłok”? To reklama gry na PS4

Magda Gessler reklamująca „Orange is the New Black”, Piotr Fronczewski śpiewający do „Umbrella Academy” czy Krzysztof Piątek w serialu „Dom z papieru” to nie jedyne tego typu przypadki. Znane postaci polskiej popkultury w swoje działania promocyjne sprytnie wplata też PlayStation Polska. Część graczy pamięta z pewnością Krystynę Czubównę w spocie Horizon Zero Dawn. Teraz o podobną próbę pokusił się Tomasz Zubilewicz.

Polski pogodynek nie ma łatwego zadania, bo zapowiada anomalia pogodowe w wyjątkowo nieprzyjaznym dla ludzi świecie Death Stranding. Przewiduje więc załamanie warunków atmosferycznych i „opady temporalne”, które mogą skutkować „problemami w transporcie zwłok, starzeniem się skóry, samochodów czy nawet ubrań”. Zubilewicz radzi, by w takiej sytuacji osłonić się szczelnie kombinezonami z kapturami, co zaoszczędzi „kilka lat życia”.

Death Stranding to długo wyczekiwana gra Hideo Kojimy, twórcy serii Metal Gear Solid. Miał to być jeden z tegorocznych hitów PlayStation na wyłączność, który jednak podzielił fanów. Część krytykuje grę, nazywając ją „irytującym symulatorem kuriera”, inna grupa z kolei mówi o „filozoficznym doświadczeniu”, innym niż wszystkie znane do tej pory produkcje tego typu. Sam Kojima pod wpływem krytyki stwierdził, że jego gra faktycznie może być niezrozumiała dla Amerykanów, którzy wolą pełne akcji strzelaniny. Nie zajmiemy stanowiska w tym sporze. Możemy jednak docenić grę aktorską Zubilewicza. W grze Death Stranding odnalazł się znakomicie.

