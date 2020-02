Graliście na informatyce w Soldata? Jest zwiastun dwójki

Jeżeli mieliście okazję choć raz zagrać w Soldata, to nie trzeba wam tej gry przedstawiać. Mogliście jednak nie wiedzieć, że jest to dzieło zaledwie jednego człowieka. Michał Marcinkowski oddał do rąk graczy dynamiczną strzelaninę w 2D, wciągającą na tyle, że pomimo kiepskiej grafiki potrafiła zabrać graczom sporo czasu. W roku 2017 stworzono nawet ligę, w ramach której rozgrywano prawdziwe mecze turniejowe. Produkcja ta była zresztą popularna nie tylko w naszym kraju.

Jak donosi portal cdaction.pl, Marcinkowski nie porzucił swojego przeboju. W ramach stworzonego przez siebie studia Transhuman Design opracowuje wersję Soldata na Steam, a także kontynuację – Soldata 2. Do sieci trafił już pierwszy zwiastun tej produkcji. Gotowej gry mamy oczekiwać w drugim kwartale 2020 roku. Pierwsza cześć Soldata na najpopularniejszą platformę z grami online trafić ma wcześniej, bo jeszcze przed kwietniem i będzie dostępna za darmo.

