Co będzie pierwsze: Cyberpunk czy szczepionka na covid? Memy komentują kolejne opóźnienie

CD Projekt RED po kolejnym opóźnieniu premiery Cyberpunka został nazwany „George'm Martinem gier wideo”. Gracze zaczęli zastanawiać się, czy polskie studio zdąży ze swoją grą przed wynalezieniem szczepionki na COVID-19. Inni jeszcze proponują, by zmienić tytuł gry na Cyberpunk 2078, by oddać cześć tym, którzy nie doczekają. Festiwal żartów i szyderstw dopełniają obrazki świętującej konkurencji i wizje utraty tytułu gry roku na rzecz The Last of Us 2.

Cyberpunk 2077. Kolejne opóźnienie i nowa data premiery

We wtorek 27 października CD Projekt RED poinformowało o kolejnym przesunięciu premiery gry Cyberpunk 2077. Informację tłumaczono chęcią dopracowania gry na wszystkie platformy obecnej i przyszłej generacji (łącznie 9 różnych wersji) poprzez przygotowanie łatki na premierę, która będzie eliminowała występujące błędy. Informacja o przesunięciu pojawiła się na trzy tygodnie przed oczekiwaną premierą. Nowa data premiery to 10 grudnia.

Tym co dodatkowo zdenerwowało wielu graczy było to, że jeszcze dzień wcześniej w mediach społecznościowych CD Projektu zapewniano, że data premiery jest pewna. Fani przypominają też starsze wpisy, w których również przekonywano, ze więcej opóźnień nie będzie.

