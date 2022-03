Wojna Rosja – Ukraina. Twórcy gier przeciwko wojnie. EA usuwa Rosję z gier FIFA

W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę twórca popularnej serii gier FIFA postanowił usunąć rosyjskie zespoły ze swoich gier. Dywizja firmy Electronic Arts zajmująca się serią opublikowała oświadczenie na Twitterze.

Oświadczenie twórców FIFA 2020 w związku z wojną Rosji z Ukrainą

EA Sports solidaryzuje się z obywatelami Ukrainy i jak wiele innych głosów w świecie piłki nożnej nawołuje do pokoju i zakończenia inwazji Ukrainy. Podobnie jak nasi partnerzy w organizacjach FIFA i UEFA rozpoczęliśmy proces usunięcia rosyjskiej drużyny narodowej i wszystkich rosyjskich klubów z naszych gier, w tym: „FIFA 22”, „FIFA Mobile”, „FIFA Online”. Dodatkowo rozpatrujemy wpływ zmian na inne obszary gry.

Branża gier wideo reaguje na rosyjską inwazję

Usunięcie rosyjskich drużyn z gier serii FIFA, to kolejny przykład aktywności branży gier wideo przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Polskie studio CD Projekt przekazało na pomoc Ukrainie 1 mln złotych.

Polski twórca gry o horrorze wojny „This War of Mine”, studio 11 bit poinformowało, że przekaże dochody ze sprzedaży tego tytułu na rzecz Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. W ciągu zaledwie pięciu dni studio zebrało w ten sposób 3 mln złotych, a akcja trwa dalej.

Twórca popularnej gry online „World of Tanks” wywodzący się z Białorusi przeznaczył na pomoc Ukrainie 1 mln dolarów. Studio zwolniło także w trybie natychmiastowym rosyjskiego dyrektora kreatywnego, który poparł działania Rosji w Ukrainie.

Bungie, twórca gry „Destiny 2” uruchomił charytatywne wydarzenie Game2Give, z którego wpływy z dwóch pierwszych dni zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną Ukrainie.

Cyfrowy sklep GOG.com należący do polskiego CD Projektu zapowiedział, że przekaże swój zysk ze sprzedaży gier „This War of Mine” i „Slipways” na pomoc Ukrainie. Twórca „Slipways”, podobnie jak twórcy „This War of Mine”, zapowiedział, że przekaże 100 proc. zysków ze sprzedaży w ciągu tygodnia, na pomoc Ukrainie.

Rosyjskie drużyny esportowe grające w „Counter Strike: Global Offensive” zostały wykluczone z rozgrywek w ramach serii BLAST, która ma swoją siedzibę w Kopenhadze w Danii. Drużyny zostały wykluczone z obecnych i przyszłych rozgrywek do odwołania.

Polska drużyna CS:GO Honoris, której założycielami są członkowie legendarnej drużyny Virtus Pro, prowadzi charytatywne streamy, z których dochody przeznaczone są na pomoc Ukrainie.

Dice usunął z gry „Battlefield 2042” malowanie rosyjskiego śmigłowca Mi-24, które przedstawiało wyszczerzoną szczękę, które można było zdobyć w ramach tygodniowego wyzwania.

