Cyberpunk 2077 pobił rekord Wiedźmina 3. Anime Edgerunners wskrzesza grę

CD Projekt ma się z czego cieszyć. Wydaje się, że udane anime Cyberpunk: Edgerunners zapewniło Cyberpunkowi 2077 wielki powrót. Gra pobiła wynik Wiedźmina 3 i ustanowiła rekord popularności na platformie Steam. Powtórnie wróciła też do listy bestsellerów na platformie, co jest niezłym wyczynem dla prawie dwuletniego tytułu.

Cyberpunk 2077 z rekordem na Steam

Platforma Steam pozwala w dość łatwy sposób śledzić popularność poszczególnych tytułów. Wystarczy wejść na serwis Steam DB i na własne oczy można zobaczyć wzloty i upadki zainteresowania wszystkimi grami na platformie.

Cyberpunk 2077 pobił zaś ostatnio rekord popularności poprzedniej gry CD Projektu – Wiedźmina 3. 25 września ok. godziny 16:00 w grze jednocześnie bawiło się aż 136 724 graczy. Ponad 136 tys. użytkowników to znacznie więcej, niż przyciągnął do komputerów osobistych Geralt. Rekord Wiedźmina 3 to bowiem 103,3 tys. graczy w jednym momencie, ustanowiony w 2020 r.

Na samą premierę Cyberpunka 2077 do gry jednocześnie zalogował się ponad milion graczy. Tytuł nie pobił więc własnego rekordu, ale dla produkcji wydanej 10 grudnia 2020 r. jest to jednak zdecydowany renesans.

Oczywiście ciężko jest też stwierdzić, jak przedstawiają się całkowite liczby. Obie gry CD Projektu dostępne są bowiem na wielu innych platformach sprzedaży na PC, na konsolach i tak dalej. Steam nie bez kozery jest jednak branżowym standardem – platforma jest niezwykle popularna i ukazuje globalne trendy.

Cyberpunk 2077 świetnie się sprzedaje

Jak się okazuje, podczas ostatniej promocji -50 proc. Cyberpunk 2077 stał się też najlepiej sprzedającą się grą w USA (także na platformie Steam). Informacją podzielił się Paweł Saśko, dyrektor ds. designu questów w Cyberpunku 2077 i Wiedźminie 3 w CD Projekt Red.

twitter

„Szalone chłopy – znowu to zrobiliście. Jestem wam bardzo wdzięczny i życzę wspaniałej zabawy z Cyberpunkiem 2077 i Edgerunners" – skomentował Saśko.

Czytaj też:

CD Projekt odkrył karty. Nowości w Cyberpunku i prace nad Wiedźminem