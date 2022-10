Manor Lords hitem na Steamie. Polak stworzył grę w pojedynkę

Od 3 do 10 października trwa festiwal Steam Next, podczas którego gracze mogą sprawdzić setki wersji demonstracyjnych nadchodzących gier wideo. W tym roku zainteresowanie na popularnej platformie zdobyła polska produkcja – długo oczekiwane Manor Lords.

Manor Lords zyskuje fanów – demo gry już na Steama

Już po dwóch dniach festiwalu demo polskiego Manor Lords wspięło się do pierwszej setki najpopularniejszych gier na Steam. Według serwisu SteamDB w najlepszym momencie w produkcji jednocześnie bawiło się ponad 13 tys. osób, co dało rodzimej grze 95. pozycję.

twitter

W wersję demonstracyjną gry warto zagrać, tym bardziej że nie wiemy do końca kiedy spodziewać się można pełnoprawnej wersji tytułu. Oficjalna strona Steam zachęca nas do włączenia gry do naszej listy życzeń, ale nie ma nawet przybliżonej informacji o debiucie produkcji.

Manor Lords – gra pasją jednego Polaka

Manor Lords jest dość unikalną produkcją, rozpoczętą przez zaledwie jednego Polaka – założyciela niezależnego studia deweloperskiego Slavic Magic. Tytuł osadzony w Europie XI-XV wieku obiecuje budowanie oraz zarządzanie średniowiecznymi wsiami i stopniowe rozwijanie je w miasteczka, a nawet tętniące życiem miasta.

Całość rozgrywki ma być bardzo wierna historii, a osady będą powstawać w bardzo organiczny sposób. Siedziby z epoki powstawały bowiem według potrzeb ludzi, a nie na siatce, z drogami przecinającymi się pod kątem prostym. Ważne będzie też zarządzanie zasobami, na przykład przy zmieniających się porach roku.

Kolejnym kluczowym aspektem gry mają być średniowieczne bitwy, także z przywiązaniem do historycznego realizmu. Na pola walki wychodzą więc odpowiednie formacje, złożone zarówno z zawodowych wojów jak i milicji. Trzeba będzie m.in. tłumić bunty, radzić sobie z bandytami, bronić ziemi przed najazdami sąsiadów czy samemu zdobywać bojem nowe terytorium.

Czytaj też:

9 nowych gier na Xbox Game Pass. Październikowe nowości w usłudze MS