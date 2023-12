The Game Awards 2023: przyznano tytuł gry roku i wiele innych

Gala The Game Awards 2023, jak zwykle, nie miała litości dla widzów z tej części świata. Oficjalna transmisja z wydarzenia rozpoczęła się około 1 w nocy i potrwała do wczesnych godzin porannych. Kto chciał uczestniczyć w wydarzeniu na żywo, ten dzisiejszej nocy raczej nie spał. Poznaliśmy za to laureatów w kilkudziesięciu kategoriach.

Wyniki The Game Awards 2023: gra roku i wiele innych wyróżnień

The Game Awards 2023 już za nami i trzeba przyznać, że obyło się bez niespodzianek. Ten, kto przez cały rok stara się być dość uważnym obserwatorem tego, jakie wydarzenia mają miejsce na światowym rynku gier wideo i jakie produkcje wstrząsają tą branżą od samego dnia premiery, ten nie powinien być zdziwiony tym, jakie tytuły otrzymały dziś w nocy najważniejsze wyróżnienia.

Tytuł gry roku powędrował oczywiście do rewelacyjnego i zarazem rewolucyjnego Baldur’s Gate 3, który w wielu aspektach wytyczył nowe kierunki rozwoju dla całej branży gier wideo i pokazał, że kultowa seria, nawet jeśli wraca po aż 20 latach nieobecności, potrafi zdominować konkurencję i po prostu totalnie zarządzić pod niemal każdym względem.

Sporo ważnych statuetek (m.in. za najlepszą reżyserię, fabułę czy chociażby kierunek artystyczny) otrzymał rewelacyjny Alan Wake II, co w zasadzie również nie było większym zaskoczeniem, bowiem gra stworzona przez fińskie studio Remedy Entertainment pokazało w 2023, jak przesuwać granice w budowaniu scenariusza horroru, który zaskakuje, intryguje, zmusza do myślenia, czasem nawet bawi, ale przede wszystkim straszy i pozostawia nas z poczuciem wielkiego niepokoju od pierwszych do ostatnich minut.

The Game Awards: lista laureatów wyróżnionych we wszystkich kategoriach

Gra roku:

• Baldur's Gate 3

Najlepsza reżyseria:

• Alan Wake 2

Najlepsza fabuła:

• Alan Wake 2

Najlepszy kierunek artystyczny:

• Alan Wake 2

Najlepsza muzyka:

• Final Fantasy XVI

Najlepsze udźwiękowienie:

• Hi-Fi Rush

Najlepszy występ aktorski:

• Neil Newbon (Astarion), Baldur's Gate 3

Nagroda Games for Impact:

• Tchia

Najlepiej rozwijana gra:

• Cyberpunk 2077

Najlepsza gra niezależna

• Sea of Stars

Najlepsza gra mobilna:

• Honkai: Star Rail

Najlepsze wsparcie społeczności:

• Baldur's Gate 3

Innowacja w dostępności:

• Forza Motorsport

Najlepsza gra VR/AR:

• Resident Evil Village VR Mode

Najlepsza gra akcji:

• Armored Core VI: Fires of Rubicon

Najlepsza przygodowa gra akcji:

• The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Najlepsza gra RPG:

• Baldur's Gate 3

Najlepsza bijatyka:

• Street Fighter 6

Najlepsza gra rodzinna:

• "Super Mario Bros. Wonder"

Najlepsza symulacja / strategia:

• Pikmin 4

Najlepsza gra sportowa/wyścigowa:

• Forza Motorsport

Najlepsza gra multiplayer:

• Baldur's Gate 3

Najlepszy twórca:

• IronMouse

Najlepszy niezależny debiut:

• Cocoon

Najlepsza adaptacja:

• The Last of Us

Najbardziej wyczekiwane:

• Final Fantasy VII Rebirth

Najlepsza gra esportowa:

• Valorant

Najlepszy gracz esportowy:

• Faker

Najlepsza drużyna esportowa:

• JD Gaming

Najlepszy trener drużyny esportowej:

• Potter

Najlepsze wydarzenie esportowe:

• 2023 League of Legends World Championship

Nagroda dla Cyberpunka 2077 jedynym polskim akcentem gali

Jak widać na powyższej liście, podczas rozdania nagród The Game Awards 2023 nie zabrakło pojedynczego polskiego akcentu, nagrodę dla najlepiej rozwijanej gry odebrali jej twórcy z warszawskiego studia CD Projekt RED, za imponującą metamorfozę Cyberpunka 2077. Autorzy przebyli długą drogę od momentu premiery, gdy to niedopracowana jeszcze wtedy produkcja ugięła się pod ciężarem zmasowanej krytyki, aż do dnia dzisiejszego, gdy Cyberpunk 2077 w wersji 2.1 jest już zupełnie inną, dopracowaną i doskonale rozwiniętą produkcją.

