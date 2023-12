Twórcy GTA VI oskarżeni. Przestępca rozpoznał się na zwiastunie gry

Na premierę GTA VI trochę jeszcze poczekamy, a pierwszy zwiastun gry pobił wszelkie rekordy popularności – o tym dowiedzieliśmy się w zeszłym tygodniu, kiedy to doszło do pierwszej oficjalnej zapowiedzi gry, na którą fani z całego świata czekali od blisko 10 lat (czyli wydania GTA V). Okazuje się, że zamieszanie wokół gry starają się wykorzystać ludzie o dość wątpliwej reputacji.

„Joker z Florydy” na zwiastunie GTA VI

Na zwiastunie GTA VI na jednej z klatek widać przez moment tajemniczą postać przestępcy z tatuażami na twarzy. Pewien Amerykanin twierdzi, że rozpoznał się na głośnym materiale wideo, w związku z czym żąda teraz od Rockstar pieniędzy w zamian za nielegalne, jak twierdzi, wykorzystanie swojego wizerunku.

Tym kimś jest tzw. „Joker z Florydy”, czyli niejaki Lawrence Sullivan. Człowiek ten został aresztowany przed kilkoma laty, a dzięki oryginalnej prezencji przebił się ze swoim wizerunkiem do amerykańskich mediów. Sami zobaczcie, o kogo chodzi.

Widać podobieństwo? Naszym zdaniem Sullivana z postacią ze zwiastuna GTA VI łączą wyłącznie tatuaże na twarzy, ale na tym lista podobieństw raczej się kończy. Ewidentnie mamy tu do czynienia z próbą wykorzystania do celów zarobkowych gigantycznej popularności pierwszego zwiastuna GTA VI, który w tym momencie został już obejrzany ponad 140 mln razy w serwisie YouTube.

„Joker z Florydy” postanowił bowiem zwrócić się do Rockstar w filmiku opublikowanym w sieci, w którym zarzuca firmie nielegalne wykorzystanie jego rzekomego wizerunku i w ramach rekompensaty żąda dwóch milionów dolarów. Na razie nie wiadomo, czy wszystko będzie miało swój ciąg dalszy w amerykańskim sądzie czy sprawa z czasem ucichnie, ale wszystko wskazuje na to, że ze strony Lawrence’a Sullivana jest to jedynie próba zyskania rozgłosu na popularnym temacie. Na ewentualne odszkodowanie chyba nie ma co liczyć.

