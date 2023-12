Jest zwiastun GTA VI. Na premierę będzie trzeba poczekać

Po długim oczekiwaniu w końcu jest, pierwszy trailer GTA 6 został już oficjalnie wypuszczony do sieci. Rockstar Games daje graczom przedsmak tego, czego mogą się spodziewać w najnowszej części kultowej serii. Jak twierdzą twórcy gry, nowa odsłona GTA ma być „największą i najbardziej ekscytującą” w serii. „Jesteśmy podekscytowani możliwością podzielenia się tą nową wizją z graczami na całym świecie” – czytamy w notce prasowej.

Powrót do Vice City i kobieta w roli głównej

Pierwszy zwiastun potwierdza to, co już wcześniej widzieliśmy w przeciekach. W GTA 6, po raz pierwszy w historii serii, gracze pokierują kobiecą postacią. Akcja rozgrywa się w inspirowanym Miami Vice City i jest to opowieść o miłości i zbrodni pomiędzy, Lucią, a anonimowym mężczyzną w roli głównej.

Zwiastun pokazuje także ludzi ścigających się samochodami, bawiących się na jachtach i mężczyznę wyciągającego aligatora z basenu, a wszystko to w rytmie amerykańskich dźwięków Love is a Long Road Toma Petty’ego.

Szósta główna gra z tej serii będzie kontynuacją hitu GTA V z 2013 roku, który stał się drugą najlepiej sprzedającą się grą wideo wszechczasów, po Minecrafcie.

Przyspieszona premiera

Trailer szóstej części GTA miał zostać opublikowany 5 grudnia po godz. 15 czasu polskiego. Wideo opublikowano jednak znacznie wcześniej, kilkanaście godzin po tym, jak wyciekło do sieci. Rockstar na razie nie ujawnia daty premiery gry. Wiemy jedynie, że ukaże się ona w 2025 roku.

Rockstar osobno ogłosił zawarcie umowy z Netfliksem na wprowadzenie kilku swoich tytułów do oferty gier strumieniowego giganta. GTA 3, Vice City i San Andreas – wszystkie tak uwielbiane przez graczy – zostaną udostępnione subskrybentom serwisu Netflix na urządzeniach mobilnych 14 grudnia.

